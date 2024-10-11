Лі Карслі хоче піти з посади головного тренера збірної Англії

У збірній Англії знову зміниться тренер — Карслі хоче піти
Збірна Англії програла вдома Греції у рамках третього туру Ліги Націй. Виконувач обов'язків головного тренера "трьох левів" Лі Карслі прокоментував результат команди.
Карслі розповів про подальші плани в інтерв'ю The Telegraph.
У рамках третього туру Ліги Націй збірна Англії зазнала першої поразки з часів фіналу Євро-2024. Команда Лі Карслі поступилася національній команді Греції з рахунком 1:2.
Лі Карслі, який виконує функції головного тренера "трьох левів" після відходу Гарета Саутгейта, попросив уболівальників не нервувати. Фахівець пообіцяв, що його підопічні виправляться за поєдинок із Грецією.
Лі Карслі мріє про звільнення з команди
Тренер збірної Англії заявив, що його підопічні намагатимуться виграти свою групу в Лізі Націй, після чого наставник сподівається повернутися до молодіжної команди й поступитися кріслом головного тренера "трьох левів" іншому фахівцю.
Карслі запевнив, що має добрі стосунки як з роботодавцями, так і з командою. Тренер не збирається достроково йти зі збірної Англії, яка з шістьма балами опинилася на другому рядку у своїй групі Ліги Націй.
Наступний поєдинок "три леви" зіграють проти Фінляндії на виїзді у неділю, 13 жовтня.
Нагадаємо, колишній головний тренер англійського клубу "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер готується повернутися до роботи.
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