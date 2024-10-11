Лі Карслі хоче піти з посади головного тренера збірної Англії

Тренер Лі Карслі та півзахисник Коул Палмер. Фото: Reuters/Paul Childs

Збірна Англії програла вдома Греції у рамках третього туру Ліги Націй. Виконувач обов'язків головного тренера "трьох левів" Лі Карслі прокоментував результат команди.

Карслі розповів про подальші плани в інтерв'ю The Telegraph.

Читайте також:

У рамках третього туру Ліги Націй збірна Англії зазнала першої поразки з часів фіналу Євро-2024. Команда Лі Карслі поступилася національній команді Греції з рахунком 1:2.

Лі Карслі, який виконує функції головного тренера "трьох левів" після відходу Гарета Саутгейта, попросив уболівальників не нервувати. Фахівець пообіцяв, що його підопічні виправляться за поєдинок із Грецією.

Карслі спостерігає за протистоянням Сака та Яннуліса. Фото: Reuters/Toby Melville

Лі Карслі мріє про звільнення з команди

Тренер збірної Англії заявив, що його підопічні намагатимуться виграти свою групу в Лізі Націй, після чого наставник сподівається повернутися до молодіжної команди й поступитися кріслом головного тренера "трьох левів" іншому фахівцю.

Карслі запевнив, що має добрі стосунки як з роботодавцями, так і з командою. Тренер не збирається достроково йти зі збірної Англії, яка з шістьма балами опинилася на другому рядку у своїй групі Ліги Націй.

Наступний поєдинок "три леви" зіграють проти Фінляндії на виїзді у неділю, 13 жовтня.

Нагадаємо, колишній головний тренер англійського клубу "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер готується повернутися до роботи.

А форвард збірної України Артем Довбик опинився у сфері інтересів одразу двох європейських грандів.