Ли Карсли хочет уйти с поста главного тренера сборной Англии

Тренер Ли Карсли и полузащитник Коул Палмер. Фото: Reuters/Paul Childs

Сборная Англии проиграла дома Греции в рамках третьего тура Лиги Наций. Исполняющий обязанности главного тренера "трех львов" Ли Карсли прокомментировал результат команды.

Карсли рассказал о дальнейших планах в интервью The Telegraph.

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В рамках третьего тура Лиги Наций сборная Англии потерпела первое поражение со времен финала Евро-2024. Команда Ли Карсли уступила национальной команде Греции со счетом 1:2.

Ли Карсли, который выполняет функции главного тренера "трех львов" после ухода Гарета Саутгейта, попросил болельщиков не нервничать. Специалист пообещал, что его подопечные исправятся за результат поединка с Грецией.

Карсли наблюдает за противостоянием Сака и Яннулиса. Фото: Reuters/Toby Melville

Ли Карсли мечтает об уходе из команды

Тренер сборной Англии заявил, что его подопечные постараются выиграть свою группу в Лиге Наций, после чего наставник надеется вернуться в молодежную команду и уступить кресло главного тренера "трех львов" другому специалисту.

Карсли заверил, что у него хорошие отношения как с работодателями, так и с командой. Тренер не собирается досрочно уходить из сборной Англии, которая с шестью баллами оказалась на второй строчке в своей группе Лиги Наций.

Следующий поединок "три льва" сыграют против Финляндии на выезде в воскресенье, 13 октября.

Напомним, бывший главный тренер английского клуба "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер готовится вернуться к работе.

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