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Тухель став новим головним тренером збірної Англії — що відомо

16 жовтня 2024 10:49
Станіслав Костюк - Редактор
Тухель очолив збірну Англії — коли оголосять офіційно
Німецький тренер Томас Тухель. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
Станіслав Костюк - Редактор

Футбольна Асоціація Англії уклала контракт із відомим фахівцем. Німець Томас Тухель очолить збірну Англії

Тухель підписав угоду терміном на два роки, повідомив футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

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Томас Тухель є одним із найвідоміших тренерів Європи. Він працював з "Майнцем", "Боруссією" (Дортмунд), "ПСЖ", "Челсі" та "Баварією". На рахунку 51-річного фахівця два виходи у фінал Ліги чемпіонів із різними командами. Він допоміг "Челсі" здобути цей трофей.

Томас Тухель
Томас Тухель під час матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Новий виклик для Тухеля

Досвідчений наставник пішов із "Баварії" наприкінці сезону 2023/2024. Все влітку цього року він чекав на пропозиції від "Манчестер Юнайтед", але керівництво "червоних дияволів" продовжило довіряти Еріку Тен Хагу.

У результаті Тухель погодився на пропозицію Футбольної Асоціації. Він став новим головним тренером збірної Англії. Найближчим часом про це буде офіційно оголошено.

Тухель підписав контракт на два роки. Він має вивести "трьох левів" на чемпіонат світу 2026 року. Угода набуде чинності з січня 2025 року. Наразі з командою працює Лі Карслі, який після шостого туру Ліги Націй повернеться до молодіжної збірної Англії.

Нагадаємо, футболіст англійського клубу "Борнмут" Ілля Забарний уже взимку може перейти у відомий італійський клуб.

А українська легкоатлетка Юлія Левченко показала кадри нової спокусливої фотосесії.

спорт футбол Збірна Англії по футболу тренер Томас Тухель

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