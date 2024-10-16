Манчестер Юнайтед відмовився від спадщини Алекса Фергюсона

Сер Алекс Фергюсон у фільмі про себе. Фото: скриншот YouTube

Колишній головний тренер "Манчестер Юнайтед" сер Алекс Фергюсон втратив частину привілеїв в англійському клубі. Керівництво "червоних дияволів" перестало платити шотландцеві зарплату.

Фергюсон збереже почесний статус у клубі, але більше не зможе заходити до роздягальні команди, повідомляє Daily Mail.

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Сер Алекс Фергюсон із Кубком АПЛ. Фото: скриншот YouTube

Фергюсону більше не платять зарплату

Скорочення фінансової відомості вплинуло і на колишнього тренера "Манчестер Юнайтед", з яким пов'язані найславетніші сторінки в історії клубу. Сер Алекс Фергюсон отримував близько двох мільйонів фунтів стерлінгів за рік за роботу міжнародним послом клубу. Однак цю посаду прибрали.

Фергюсон під час роботи у "МЮ". Фото: скриншот YouTube

Також 82-річному шотландському тренеру заборонили заходити у роздягальню "Манчестер Юнайтед" та спілкуватися з футболістами під час матчів. Клуб заперечує, що ініціатором рішення було керівництво "червоних дияволів" та називає це "колективним рішенням".

Сер Алекса Фергюсон керував грою "Манчестер Юнайтед" з 1986 до 2013 року. За його керівництвом команда 13 разів виграла Прем'єр-лігу та двічі святкувала успіх у Лізі чемпіонів.

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