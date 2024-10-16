Манчестер Юнайтед відмовився від спадщини Алекса Фергюсона

Сера Алекса Фергюсона не пускають в роздягальню Манчестер Юнайтед
Колишній головний тренер "Манчестер Юнайтед" сер Алекс Фергюсон втратив частину привілеїв в англійському клубі. Керівництво "червоних дияволів" перестало платити шотландцеві зарплату.
Фергюсон збереже почесний статус у клубі, але більше не зможе заходити до роздягальні команди, повідомляє Daily Mail.
"Манчестер Юнайтед" проводить ретельний фінансовий аудит у клубі. "Червоні дияволи" відмовляються від частини виплат, а також скорочуватиму зарплати футболістам після переукладання контрактів.
Фергюсону більше не платять зарплату
Скорочення фінансової відомості вплинуло і на колишнього тренера "Манчестер Юнайтед", з яким пов'язані найславетніші сторінки в історії клубу. Сер Алекс Фергюсон отримував близько двох мільйонів фунтів стерлінгів за рік за роботу міжнародним послом клубу. Однак цю посаду прибрали.
Також 82-річному шотландському тренеру заборонили заходити у роздягальню "Манчестер Юнайтед" та спілкуватися з футболістами під час матчів. Клуб заперечує, що ініціатором рішення було керівництво "червоних дияволів" та називає це "колективним рішенням".
Сер Алекса Фергюсон керував грою "Манчестер Юнайтед" з 1986 до 2013 року. За його керівництвом команда 13 разів виграла Прем'єр-лігу та двічі святкувала успіх у Лізі чемпіонів.
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