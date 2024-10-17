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Роналду четвертый раз подряд признан самым высокооплачиваемым футболистом мира

17 октября 2024 21:43
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Самые высокооплачиваемые футболисты мира — Роналду снова на вершине
Криштиану Роналду зарабатывает больше остальных футболистов. Фото: instagram.com/cristiano
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В мировом футболе всего четыре игрока имеют доходы более 100 млн долларов в год. Интересно, что ни один из этих футболистов не играет в Европе.

Самым высокооплачиваемым футболистом в мире по версии Forbes является форвард "Аль-Насра" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду.

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В списке самых высокооплачиваемых игроков пять футболистов из европейских лиг, четверо из Саудовской Аравии и один из США.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду в матче за Португалию. Фото: instagram.com/cristiano

Самые высокооплачиваемые футболисты в мире

Четвертый год подряд титул самого высокооплачиваемого достается Роналду. После 2018, 2019 и 2020 годов, когда Лионель Месси был на первой позиции, Роналду не упускает пальму первенства.

За прошедший год Роналду заработал 285 млн долларов, из которых зарплата португальца в "Аль-Насре" составляет 2020 млн долларов, а 65 млн долларов — рекламные контракты.

Вскоре клуб из Саудовской Аравии предложит 39-летнему португальцу новый контракт, где зарплата вырастет на десятки миллионов.

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: instagram.com/leomessi/

На втором месте оказался главный конкурент Роналду и звезда американского "Интера" Месси — 135 млн долларов. Аргентинец получил зарплату в размере 60 млн долларов и 75 млн долларов от рекламы.

Замкнул тройку вингер "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии Неймар — 110 млн долларов. Бразилец, который больше лечится после травм чем играет в футбол, получает зарплату 80 млн долларов и 30 млн долларов от рекламы.

Неймар
Неймар на третьем месте. Фото: instagram.com/neymarjr

Форвард "Аль-Иттихада" Карим Бензема стал четвертым с зарплатой — 104 млн долларов (100+4 млн).

Единственный представитель Европы в топ-5 это Киллиан Мбаппе из "Реала". Француз получил за сезон 90 млн долларов, из которых 70 млн — это зарплата. Отметим, что после перехода в "Реал" зарплата форварда существенно снизилась и ему будет сложно попасть в топ-5 в следующем году.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе с золотой бутсой. Фото: instagram.com/k.mbappe

Места с шестого по десятое:

6. Эрлинг Холлан, Норвегия, "Манчестер Сити" (Англия) — 60 млн долларов;

7. Винисиус Жуниор, Бразилия, "Реал" — 55 млн долларов;

8. Мохамед Салах, Египет, "Ливерпуль" (Англия) — 53 млн долларов;

9. Садио Мане, Сенегал, "Аль-Наср" — 52 млн долларов;

10. Кевин Де Брюйне, Бельгия, "Манчестер Сити" — 39 млн долларов.

Напомним, одноклубник Мбаппе и Винисиуса Андрей Лунин вскоре может перейти в легендарный английский футбольный клуб.

Ранее было названо имя нового главного тренера английского "Манчестер Юнайтед".

Криштиану Роналду Килиан Мбаппе рейтинг Forbes Неймар Лионель Месси Карим Бензема

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