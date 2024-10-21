Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Довбик нічого не показав, а Рома програла Інтеру в Серії А arrow

Довбик нічого не показав, а Рома програла Інтеру в Серії А

21 жовтня 2024 00:31
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Рома програла Інтеру0:1: Артем Довбик вийшов у старті після травми
Матч "Рома" — "Інтер". Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У рамках восьмого туру Серії А "Рома" приймала "Інтер" . Із перших хвилин матчу на поле вийшов український форвард Артем Довбик.

Матч завершився перемогою "Інтера" з рахунком 1:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Матч "Рома" - "Інтер"
Матч "Рома" - "Інтер". Фото: Reuters

Довбик не забив у ворота "Інтера"

Команди активно розпочали матч в атаках та з ударами по воротах. Однак після перших 15 хвилин на полі було затишшя, де м'яч залишався у центрі поля.

Довбик чіплявся за м'яч, але його персонально блокували двоє, інколи троє захисників. Тому моментів в українця було замало.

Єдиний гол у матчі на 60-й хвилині забив Лаутаро Мартінес. Ударом у дотик він "розстріляв" голкіпера.

"Рома" — "Інтер" — 0:1

Гол: Мартінес, 60

"Рома": Свілар — Манчіні, Н'Діка, Анхеліньо (Ермосо, 79) — Челік, Коне (Пізіллі, 53), Крістанте (Ле Фе, 80), Залевскі (Бальданці, 72) — Дібала (Суле, 79), Пеллегріні — Довбик

"Інтер": Зоммер — Павар, Ачербі (де Врей, 27), Бастоні (Думфріс, 71) — Дарміан (Біссек, 71), Барелла, Чалханоглу (Фраттезі, 12), Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес (Корреа, 72) )

Попередження: Крістанте, Пізіллі — Барелла, Дарміан, Корреа

Нагадаємо, найбільш високооплачуваного у світі тренера звільнять з посади наставника збірної Саудівської Аравії через лише одну перемогу в п'яти матчах.

Олімпійська чемпіонка Парижа та власниця світового рекорду у стрибках у висоту Ярослава Магучих взяла участь у фотосесії відомого журналу.

Артем Довбик Інтер ФК Рома (Рим) футбол Серія А

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:29 У Києві чути вибухи

00:12 У Києві та низці інших областей оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

00:02 Вибори президента Молдови завершено — хто перемагає

20 жовтня 2024

23:58 У трьох районах Харкова немає світла — мер міста про атаку РФ

23:53 На Київщині керівник складу розкрав будматеріалів на 1,5 млн грн — яке рішення ухвалив суд

23:44 Джерело повідомило, що Шахтар продовжив контракт з Криськівим

23:35 Ракетна атака на Кривий Ріг — в ОВА повідомили подробиці обстрілу

23:34 На Київщині лунають вибухи — повідомляють про атаку "шахедів"

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

23:12 Росія атакувала Харків КАБами — кількість постраждалих зросла

23:09 Зурабішвілі зробила заяву щодо спільного майбутнього Грузії та України

00:29 У Києві чути вибухи

00:12 У Києві та низці інших областей оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

00:02 Вибори президента Молдови завершено — хто перемагає

20 жовтня 2024

23:58 У трьох районах Харкова немає світла — мер міста про атаку РФ

23:53 На Київщині керівник складу розкрав будматеріалів на 1,5 млн грн — яке рішення ухвалив суд

23:44 Джерело повідомило, що Шахтар продовжив контракт з Криськівим

23:35 Ракетна атака на Кривий Ріг — в ОВА повідомили подробиці обстрілу

23:34 На Київщині лунають вибухи — повідомляють про атаку "шахедів"

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

23:12 Росія атакувала Харків КАБами — кількість постраждалих зросла

23:09 Зурабішвілі зробила заяву щодо спільного майбутнього Грузії та України

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Text

21:54 Кривонос відповів, чи має Україна спроможності для відновлення ядерного потенціалу

19 жовтня 2024
Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку