Рома програла Інтеру0:1: Артем Довбик вийшов у старті після травми

Матч "Рома" — "Інтер". Фото: Reuters

У рамках восьмого туру Серії А "Рома" приймала "Інтер" . Із перших хвилин матчу на поле вийшов український форвард Артем Довбик.

Матч завершився перемогою "Інтера" з рахунком 1:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Матч "Рома" - "Інтер". Фото: Reuters

Довбик не забив у ворота "Інтера"

Команди активно розпочали матч в атаках та з ударами по воротах. Однак після перших 15 хвилин на полі було затишшя, де м'яч залишався у центрі поля.

Довбик чіплявся за м'яч, але його персонально блокували двоє, інколи троє захисників. Тому моментів в українця було замало.

Єдиний гол у матчі на 60-й хвилині забив Лаутаро Мартінес. Ударом у дотик він "розстріляв" голкіпера.

"Рома" — "Інтер" — 0:1

Гол: Мартінес, 60

"Рома": Свілар — Манчіні, Н'Діка, Анхеліньо (Ермосо, 79) — Челік, Коне (Пізіллі, 53), Крістанте (Ле Фе, 80), Залевскі (Бальданці, 72) — Дібала (Суле, 79), Пеллегріні — Довбик

"Інтер": Зоммер — Павар, Ачербі (де Врей, 27), Бастоні (Думфріс, 71) — Дарміан (Біссек, 71), Барелла, Чалханоглу (Фраттезі, 12), Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес (Корреа, 72) )

Попередження: Крістанте, Пізіллі — Барелла, Дарміан, Корреа

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