Оновилася трансферна вартість Довбика та Маліновського в Серії А

Трансферна вартість Маліновського продовжує бити особисті антирекорди
У чемпіонаті Італії зараз грають два українські легіонери Артем Довбик і Руслан Малиновський. У одного з них змінилася трансферна вартість, а другий продовжує тримати високий цінник.
Про це йдеться в останніх оновленнях цінників гравцям Серії А від "Трансфермаркта".
Останнє оновлення ціни від німецького портала сталося 5 червня. Тоді цифри для українців були кращі.
Скільки коштують Довбик та Маліновський
Найбільші зміни в оновленому рейтингу стосуються Маліновського, який наразі відновлюється від важкої травми.
Півзахисник "Дженоа" подешевшав з 8 до 5 мільйонів євро. Передостання оцінка у Міліновського була його найменшою за роки в Серії А. У жовтні показник став на 3 млн менше.
Найбільша вартість Миліновського була зафіксована 28 грудня 2021 року — 30 млн євро.
Вартість форварда "Роми" Довбика в порівнянні з червнем не змінилася — 35 мільйонів євро.
Колишній гравець "Аталанти" та "Емполі" Віктор Коваленко подешевшав з 1,5 млн євро до 1,2 млн євро.
Нагадаємо, відомого італійського тренера звільнять з посади наставника збірної Саудівської Аравії — йому заплатять 30 млн євро відступних.
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