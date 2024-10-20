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Трансферна вартість Маліновського продовжує бити особисті антирекорди

20 жовтня 2024 23:06
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Оновилася трансферна вартість Довбика та Маліновського в Серії А
Руслан Маліновський. Фото: instagram.com/malinovskyi_18
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У чемпіонаті Італії зараз грають два українські легіонери Артем Довбик і Руслан Малиновський. У одного з них змінилася трансферна вартість, а другий продовжує тримати високий цінник.

Про це йдеться в останніх оновленнях цінників гравцям Серії А від "Трансфермаркта".

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Останнє оновлення ціни від німецького портала сталося 5 червня. Тоді цифри для українців були кращі.

Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: "Рома"

Скільки коштують Довбик та Маліновський

Найбільші зміни в оновленому рейтингу стосуються Маліновського, який наразі відновлюється від важкої травми.

Півзахисник "Дженоа" подешевшав з 8 до 5 мільйонів євро. Передостання оцінка у Міліновського була його найменшою за роки в Серії А. У жовтні показник став на 3 млн менше.

Найбільша вартість Миліновського була зафіксована 28 грудня 2021 року — 30 млн євро.

Вартість форварда "Роми" Довбика в порівнянні з червнем не змінилася — 35 мільйонів євро.

Колишній гравець "Аталанти" та "Емполі" Віктор Коваленко подешевшав з 1,5 млн євро до 1,2 млн євро.

Нагадаємо, відомого італійського тренера звільнять з посади наставника збірної Саудівської Аравії — йому заплатять 30 млн євро відступних.

Олімпійська чемпіонка-2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх показалась на публіці для фотосесії відомого журналу.

українські легіонери (футбол) Артем Довбик футбол Руслан Маліновський Віктор Коваленко

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