Довбика порівняли з Тюрамом: чи зможе українець допомогти Ромі проти Інтера

Довбика в Італії порівняли з відомим нападником
Український форвард Артем Довбик прибув зі збірної до "Роми" з травмою і тому невідомо, чи він зіграє з "Інтером". При цьому українець необхідний римлянам, щоб протистояти міланцям з Маркусом Тюрамом в атаці.
Бразильський 44-річний колишній гравець "Роми" Амантіно Мансіні порівняв Довбика та Тюрама, передає портал L'Interista.
Довбик у матчах за збірну України у жовтні протистояв Грузії (1:0) та Чехії (1:1). Артем із пенальті зрівняв рахунок у матчі проти чехів у Вроцлаві, Польща.
Порівняння Довбика з форвардом "Інтера"
Мансіні заявив, що Довбик нагадує йому Тюрама. Обох гравців Амантіно вважає відмінними нападниками з гарним почуттям голу.
Мансіні наголосив, що Тюрам грає в команді з сильною атакою, а Довбик вже довів свій рівень і повинен часто забивати, оскільки є ключовим бомбардиром "Роми".
Довбик у дев'яти матчах поточного сезону забив чотири м'ячі та зробив один асист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 27-річного українця у 35 млн євро.
Тюрам цього сезону забив сім голів і зробив три асисти у восьми матчах. "Трансфермаркт" оцінює 27-річного гравця у 65 млн євро.
Нагадаємо, раніше Ліонель Мессі назвав претендента на Золотий м'яч у 2024 році.
Українець Михайло Мудрик має намір перейти до одного з найпопулярніших клубів Франції.
Читайте Новини.LIVE!