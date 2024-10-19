Довбика порівняли з Тюрамом: чи зможе українець допомогти Ромі проти Інтера

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Український форвард Артем Довбик прибув зі збірної до "Роми" з травмою і тому невідомо, чи він зіграє з "Інтером". При цьому українець необхідний римлянам, щоб протистояти міланцям з Маркусом Тюрамом в атаці.

Бразильський 44-річний колишній гравець "Роми" Амантіно Мансіні порівняв Довбика та Тюрама, передає портал L'Interista.

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Амантіно Мансіні оцінив Довбика. Фото: instagram.com/mancini30

Порівняння Довбика з форвардом "Інтера"

Мансіні заявив, що Довбик нагадує йому Тюрама. Обох гравців Амантіно вважає відмінними нападниками з гарним почуттям голу.

Мансіні наголосив, що Тюрам грає в команді з сильною атакою, а Довбик вже довів свій рівень і повинен часто забивати, оскільки є ключовим бомбардиром "Роми".

Маркус Тюрам у матчі Серії А. Фото: instagram.com/thuram/

Довбик у дев'яти матчах поточного сезону забив чотири м'ячі та зробив один асист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 27-річного українця у 35 млн євро.

Тюрам цього сезону забив сім голів і зробив три асисти у восьми матчах. "Трансфермаркт" оцінює 27-річного гравця у 65 млн євро.

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