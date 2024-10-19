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Довбика в Італії порівняли з відомим нападником

19 жовтня 2024 10:30
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Довбика порівняли з Тюрамом: чи зможе українець допомогти Ромі проти Інтера
Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український форвард Артем Довбик прибув зі збірної до "Роми" з травмою і тому невідомо, чи він зіграє з "Інтером". При цьому українець необхідний римлянам, щоб протистояти міланцям з Маркусом Тюрамом в атаці.

Бразильський 44-річний колишній гравець "Роми" Амантіно Мансіні порівняв Довбика та Тюрама, передає портал L'Interista.

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Довбик у матчах за збірну України у жовтні протистояв Грузії (1:0) та Чехії (1:1). Артем із пенальті зрівняв рахунок у матчі проти чехів у Вроцлаві, Польща.

Амантіно Мансіні
Амантіно Мансіні оцінив Довбика. Фото: instagram.com/mancini30

Порівняння Довбика з форвардом "Інтера"

Мансіні заявив, що Довбик нагадує йому Тюрама. Обох гравців Амантіно вважає відмінними нападниками з гарним почуттям голу.

Мансіні наголосив, що Тюрам грає в команді з сильною атакою, а Довбик вже довів свій рівень і повинен часто забивати, оскільки є ключовим бомбардиром "Роми".

Маркус Тюрам
Маркус Тюрам у матчі Серії А. Фото: instagram.com/thuram/

Довбик у дев'яти матчах поточного сезону забив чотири м'ячі та зробив один асист. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 27-річного українця у 35 млн євро.

Тюрам цього сезону забив сім голів і зробив три асисти у восьми матчах. "Трансфермаркт" оцінює 27-річного гравця у 65 млн євро.

Нагадаємо, раніше Ліонель Мессі назвав претендента на Золотий м'яч у 2024 році.

Українець Михайло Мудрик має намір перейти до одного з найпопулярніших клубів Франції.

українські легіонери (футбол) Артем Довбик Інтер ФК Рома (Рим) футбол

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