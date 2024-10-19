Довбика сравнили с Тюрамом: сможет ли украинец помочь Роме против Интера

Артем Довбик. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Украинский форвард Артем Довбик прибыл из сборной в "Рому" с травмой и поэтому неизвестно, сыграет ли он с "Интером". При этом украинец необходим римлянам, чтобы противостоять миланцам с Маркусом Тюрамом в атаке.

Бразильский 44-летний бывший игрок "Ромы" Амантино Мансини сравнил Довбика и Тюрама, передает портал L'Interista.

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Амантино Мансини оценил Довбика. Фото: instagram.com/mancini30

Сравнение Довбика с форвардом "Интера"

Мансини заявил, что Довбик ему напоминает Тюрама. Обоих игроков Амантино считает отличными нападающими с хорошим чувством гола.

Мансини подчеркнул, что Тюрам играет в команде с сильной атакой, а Довбик уже доказал свой уровень и должен часто забивать, поскольку является ключевым завершителем атак "Ромы".

Маркус Тюрам в матче Серии А. Фото: instagram.com/thuram/

Довбик в девяти матчах текущего сезона забил четыре мяча и сделал один ассист. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 27-летнего украинца в 35 млн евро.

Тюрам в текущем сезоне забил семь голов и сделал три асиста в восьми матчах. "Трансфермаркт" оценивает 27-летнего игрока в 65 млн евро.

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