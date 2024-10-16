Довбик может не сыграть с Интером из-за болей в колене

Довбик в матче за "Рому". Фото: Reuters/Ciro De Luca

Артем Довбик вернулся в состав итальянской "Ромы" после двух матчей за сборную Украины. Форвард испытывает дискомфорт в колене после выступлений за национальную команду.

Еще не известно, выйдет ли Довбик на поле в матче Серии А с "Интером", сообщает Corriere dello Sport.

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Форвард сборной Украины Артем Довбик пропустил одну из тренировок национальной команды после игры с Грузией (1:0). Он сумел появиться на поле в игре с Чехией (1:1) и даже забил гол с пенальти, но при этом играл с болью из-за травмы колена.

Партнеры по сборной Украины поздравляют Довбика после гола. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Степень повреждения Довбика

Футболист "Ромы" получил травму колена во время поединка с Грузией. Она не помешала ему выйти на поле в следующем матче сборной Украины, однако к концу встречи степень боли выросла.

Довбик вернулся в расположение итальянского клуба, где его освободили от тренировок. Наставник "волков" Иван Юрич уверен, что 27-летний украинец сможет выйти на поле в матче восьмого тура Серии А с "Интером", который состоится в воскресенье, 20 октября. Однако окончательное решение по поводу участия форварда в игре будет принято в день поединка.

Довбик уже успел забить в составе "Ромы" четыре мяча в девяти матчах.

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может стать футболистом одного из итальянских клубов.

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