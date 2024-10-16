Довбик може не зіграти з Інтером через біль у коліні

Довбик у матчі за "Рому". Фото: Reuters/Ciro De Luca

Артем Довбик повернувся до складу італійської "Роми" після двох матчів за збірну України. Форвард зазнав дискомфорту в коліні після виступів за національну команду.

Ще не відомо, чи вийде Довбик на поле у матчі Серії А з "Інтером", повідомляє Corriere dello Sport.

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Форвард збірної України Артем Довбик пропустив одне із тренувань національної команди після гри з Грузією (1:0). Він зумів з'явитися на полі у грі з Чехією (1:1) і навіть забив гол із пенальті, але при цьому грав із болем через травму коліна.

Партнери зі збірної України вітають Довбика після голу. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Ступінь пошкодження Довбика

Футболіст "Роми" зазнав травми коліна під час поєдинку з Грузією. Вона не завадила йому вийти на поле у наступному матчі збірної України, проте до кінця зустрічі ступінь болю зріс.

Довбик повернувся до розташування італійського клубу, де його звільнили від тренувань. Наставник "вовків" Іван Юрич упевнений, що 27-річний українець зможе вийти на поле у матчі восьмого туру Серії А з "Інтером", що відбудеться у неділю, 20 жовтня. Проте остаточне рішення щодо участі форварда у грі буде ухвалено у день поєдинку.

Довбик уже встиг забити у складі "Роми" чотири м'ячі у дев'яти матчах.

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