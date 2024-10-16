Судаков розповів про конфлікт Мудрика та Шапаренка у збірній України

Судаков помстився іншому гравцю збірної України за Мудрика
Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився історією із табору національної команди. Вона стосується інформації про конфлікт Миколи Шапаренка та Михайла Мудрика.
Судаков пояснив, чи була насправді сварка у футболістів "Динамо" та "Челсі", повідомляє Instagram-аккаунт хавбека.
Під час жовтневих матчів збірної України у Лізі націй з'явилася інформація про конфлікт двох футболістів національної команди. За даними журналістів, Михайло Мудрик та Микола Шапаренко посварилися через те, кому має дістатися 10 номер у збірній.
Що розповів Судаков
Під час матчу третього туру Ліги націй, у якому збірна України обіграла Грузію (1:0), відбувся курйозний епізод. Деякі журналісти побачили у ньому підтвердження скандалу у команді.
Судаков влучив м'ячем у голову Шапаренка. Микола зумів продовжити гру і не висунув Георгію жодних претензій. Це був звичайний епізод, який може статися у будь-якому поєдинку.
"Після матчу ми це обговорили та посміялися. Я запитав, чи все нормально, але він встиг підняти руку. Я йому в руку, а не в голову влучив. А потім написали, що це я за Мудрика помстився", — з усмішкою пояснив Судаков.
Наступний матч збірна України зіграє у листопаді проти Грузії.
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