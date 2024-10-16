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Судаков помстився іншому гравцю збірної України за Мудрика

16 жовтня 2024 17:05
Станіслав Костюк - Редактор
Судаков розповів про конфлікт Мудрика та Шапаренка у збірній України
Георгій Судаков у збірній України. Фото: instagram.com/sudakov_11/
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився історією із табору національної команди. Вона стосується інформації про конфлікт Миколи Шапаренка та Михайла Мудрика.

Судаков пояснив, чи була насправді сварка у футболістів "Динамо" та "Челсі", повідомляє Instagram-аккаунт хавбека.

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Під час жовтневих матчів збірної України у Лізі націй з'явилася інформація про конфлікт двох футболістів національної команди. За даними журналістів, Михайло Мудрик та Микола Шапаренко посварилися через те, кому має дістатися 10 номер у збірній.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко у збірній України. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Що розповів Судаков

Під час матчу третього туру Ліги націй, у якому збірна України обіграла Грузію (1:0), відбувся курйозний епізод. Деякі журналісти побачили у ньому підтвердження скандалу у команді.

Судаков влучив м'ячем у голову Шапаренка. Микола зумів продовжити гру і не висунув Георгію жодних претензій. Це був звичайний епізод, який може статися у будь-якому поєдинку.

"Після матчу ми це обговорили та посміялися. Я запитав, чи все нормально, але він встиг підняти руку. Я йому в руку, а не в голову влучив. А потім написали, що це я за Мудрика помстився", — з усмішкою пояснив Судаков.

Наступний матч збірна України зіграє у листопаді проти Грузії.

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спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Микола Шапаренко Георгій Судаков

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