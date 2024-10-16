Судаков рассказал о конфликте Мудрика и Шапаренко в сборной Украины

Георгий Судаков в сборной Украины. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков поделился историей из лагеря национальной команды. Она касается информации о конфликте Николая Шапаренко и Михаила Мудрика.

Судаков объяснил, была ли на самом деле ссора у футболистов "Динамо" и "Челси", сообщает Instagram-аккаунт хавбека.

Читайте также:

Во время октябрьских матчей сборной Украины в Лиге наций появилась информация о конфликте двух футболистов национальной команды. Согласно данным журналистов, Михаил Мудрик и Николай Шапаренко поссорились из-за того, кому должен достаться 10 номер в сборной.

Николай Шапаренко в сборной Украины. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Что рассказал Судаков

Во время матча третьего тура Лиги наций, в котором сборная Украины обыграла Грузию (1:0), произошел курьезный эпизод. Некоторые журналисты увидели в нем подтверждение скандала в команде.

Судаков попал мячом в голову Шапаренко. Николай сумел продолжить игру и не предъявил Георгию никаких претензий. Это был обычный эпизод, который может произойти в любом поединке.

"После матча мы это обсудили и посмеялись. Я спросил, все ли нормально, но он успел поднять руку. Я ему в руку, а не в голову попал. А потом написали, что это я за Мудрика отомстил", — с улыбкой объяснил Судаков.

Следующий матч сборная Украины сыграет в ноябре против Грузии.

Напомним, защитник "сине-желтых" Илья Забарный готовится присоединиться к итальянскому гранду.

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий задумался о покупке футбольного клуба.

Легкоатлетка Юлия Левченко показала идеальную фигуру в новой фотосессии.