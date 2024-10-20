Обновилась трансферная стоимость Довбика и Малиновского в Серии А

Руслан Малиновский. Фото: instagram.com/malinovskyi_18

В чемпионате Италии сейчас играют два украинских легионера Артем Довбик и Руслан Малиновский. У одного из них изменилась трансферная стоимость, а второй продолжает держать высокий ценник.

Об этом говорится в последних обновлениях ценников игрокам Серии А от "Трансфермаркта".

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Артем Довбик. Фото: "Рома"

Сколько стоят Довбик и Малиновский

Наибольшие изменения в обновленном рейтинге касаются Малиновского, который восстанавливается от тяжелой травмы.

Полузащитник "Дженоа" подешевел с 8 до 5 миллионов евро. Предпоследняя оценка у Милиновского была его наименьшей за годы в Серии А. В октябре показатель стал на 3 млн еще меньше.

Наибольшая стоимость Милиновского была зафиксирована 28 декабря 2021 года — 30 млн евро.

Стоимость форварда "Ромы" Довбика по сравнению с июнем не изменилась — 35 миллионов евро.

Бывший игрок "Аталанты" и "Эмполи" Виктор Коваленко подешевел с 1,5 млн евро до 1,2 млн евро.

Напомним, известного итальянского тренера уволят с должности наставника сборной Саудовской Аравии — ему заплатят 30 млн евро отступных.

Олимпийская чемпионка-2024 в прыжках в высоту Ярослава Магучих показалась на публике для фотосессии известного журнала.