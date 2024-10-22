Матч Рома — Динамо: відома очікувана кількість вболівальників на грі

Уболівальники на "Стадіо Олімпіко". Фото: "Рома"

Київське "Динамо" зіграє матч третього туру Ліги Європи проти "Роми" Артема Довбика. На цій грі не буде аншлагу.

Видання Il Romanista повідомило щодо кількості уболівальників, яких очікують на матчі.

Читайте також:

Після перших двух турів у "Динамо" нуль набраних очок через поразки від "Лаціо" та "Хофенхайма".

Гравці "Динамо" Київ. Фото: "Динамо"

Скільки буде фанатів на матчі "Рома" — "Динамо"

За інформацією джерела, на матчі третього туру Ліги Європи УЄФА між "Ромою" та "Динамо" очікується 58 800 вболівальників.

Серед понад ніж 58 тисяч фанатів буде більше 40 тисяч власників абонементів на кубкові матчі. Цей абонемент дозволить відвідати чотири гри Ліги Європи та матч Кубка Італії проти "Сампдорії".

Зазначимо, що домашній стадіон римлян "Стадіо Олімпіко" може вмістити 72 700 глядачів

Матч проди "Динамо" став для фанатів "Роми" менш цікавим ніж протистояння з міланським "Інтером" в останньому турі Серії А, де були присутні 64 тисячі фанатів.

Матч "Роми" проти "Динамо" відбудеться у четвер, 24 жовтня. Початок — о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, у випадку поразки від "Динамо" донецький "Шахтар" звільнить Маріно Пушича.

Колишні футболісти "Динамо" Артем Мілевський та Олександр Алієв заявили, що у них немає конфлікту.

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх шокувала своїх підписників.