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Рома-Динамо — де і коли дивитися, хто судитиме матч Ліги Європи

23 жовтня 2024 14:46
Станіслав Костюк - Редактор
Рома-Динамо — де і коли дивитися, хто судитиме матч
Головний тренер "Динамо" (Київ) Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
Станіслав Костюк - Редактор

Італійська "Рома" прийме "Динамо" у матчі Ліги Європи. Українська команда досі не набрала у цьому турнірі жодного балу.

Вболівальники матимуть змогу побачити цей поєдинок у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 24 жовтня, у рамках третього туру Ліги Європи "Динамо" зіграє у Римі з місцевою "Ромою". Команда Олександра Шовковського не набрала у турнірі жодного очка та не забила жодного гола.

Артем Довбик
Артем Довбик готується до гри. Фото: instagram.com/officialasroma/

Де і коли дивитися матч "Рома" — "Динамо"

Київська команда розпочала турнір із двох поразок поспіль. Спочатку українські футболісти програли вдома "Лаціо" (0:3), потім поступилися в Німеччині "Хоффенхайму" (0:2).

Поєдинок із "Ромою" відбудеться на арені "Стадіо Олімпіко". Початок матчу призначено на 19:45 за київським часом.

Українські вболівальники можуть побачити поєдинок Ліги Європи у прямому ефірі. Офіційним транслятором єврокубків є медіасервіс Megogo. Перегляд гри "Роми" та "Динамо" буде доступний за умови наявності підписок "Максимальна" та "Спорт".

Головним суддею матчу призначено Сердара Гезюбююка з Нідерландів. Він уже працював на матчі "Динамо" у сезоні 2022/2023, коли київська команда програла французькому "Ренну" у Лізі Європи.

Нагадаємо, колишній півзахисник "Динамо" Віктор Циганков може продовжити кар'єру в італійській команді.

Донецький "Шахтар" програв лондонському "Арсеналу" у Лізі чемпіонів, а наставник "гірників" Маріно Пушич назвав причину фіаско.

Динамо Ліга Європи ФК Рома (Рим) футбол спорт

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