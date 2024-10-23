Циганков готується до трансферу з Жирони, яка хоче продати гравця

Циганков готується до трансферу з Жирони, яка вирішила продати гравця
Віктор Циганков продовжує відновлюватись від травми, через яку пропустить майже місяць на початку цього сезону. "Жирона" готова розглянути пропозиції щодо трансферу півзахисника збірної України.
В іспанському клубі вважають, що футболіст не зможе до кінця позбутися проблем зі здоров'ям, повідомляє Diario AS.
Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес вважає Віктора Циганкова одним із лідерів іспанської команди й не хоче, щоб клуб продав 26-річного футболіста. Проте керівництво "біло-червоних" буде готове розглянути пропозиції щодо переходу гравця до іншої команди.
Хто претендує на Циганкова
Футболістом збірної України цікавляться клуби з Італії та Німеччини. "Лаціо" та "Наполі" вже понад рік стежать за розвитком кар'єри Віктора Циганкова. А німецький "Айнтрахт" вже надсилав скаутів на матчі "Жирони" за участю півзахисника. Також у його трансфері зацікавлений і інший представник Бундесліги, назва цього клубу не повідомляється.
Трансферна вартість Циганкова складає 30 млн євро. При цьому сам футболіст не хоче йти з "Жирони", оскільки його родина комфортно почувається в Каталонії. Проте керівництво іспанського клубу вважає, що ситуація із травмами гравця не покращиться.
У сезоні 2024/2025 Циганков зіграв 8 матчів, забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.
Нагадаємо, головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич прокоментував чергову поразку команди у Лізі чемпіонів.
А один із лідерів мадридського "Реала" хоче продовжити кар'єру в клубі із Саудівської Аравії.
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