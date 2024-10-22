Зірковий гравець Реала замислився про переїзд до Саудівської Аравії

Антоніо Рюдігер, Кіліан Мбаппе та Вінісіус. Фото: Reuters/Miguel Vidal

Захисник збірної Німеччини та мадридського "Реала" Антоніо Рюдігер за декілька років змінить клуб. Досвідчений футболіст вже замислюється над тим, де завершиться його кар'єра.

Рюдігер хоче заробити великі гроші перед відходом зі спорту, повідомляє Madrid Xtra.

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Контракт Антоніо Рюдігера із мадридським "Реалом" діє до літа 2026 року. Німецький захисник не має наміру продовжувати угоду. За півтора року 31-річний футболіст переїде до Саудівської Аравії.

Де гратиме Рюдігер

Колишній футболіст "Челсі", "Роми" та "Штутгарта" влітку цього року не захотів переходити до "Аль-Іттіхаду", який міг збільшити зарплату гравця. Однак Рюдігер всерйоз задумав про те, щоб пограти у Саудівській Аравії.

Антоніо Рюдігер під час матчу. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Клуби цього чемпіонату готові платити зіркам світового футболу величезні гроші, щоб вони популяризували лігу. Рюдігер розуміє, що коли йому буде 33 роки, "Реал" не запропонує контракт на вигідних умовах. Натомість у Саудівській Аравії футболіст зароблятиме навіть більше, ніж він отримує зараз.

У сезоні 2024/2025 Антоніо Рюдігер зіграв за "Реал" 13 поєдинків у всіх турнірах та забив один м'яч.

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