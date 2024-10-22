Куртуа назвав сильні сторони Луніна та похвалив українця

Куртуа зізнався, чим Лунін досі його дивує
Голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа прокоментував конкуренцію у команді з футболістом збірної України Андрієм Луніним. Бельгійський воротар відзначив професіоналізм партнера по команді.
Куртуа пояснив, як Лунін допомагає йому покращувати свою гру, повідомляє Mundo Deportivo.
Тібо Куртуа пропустив більшу частину минулого сезону через травму, але після одужання повернувся у ворота мадридського "Реала". Бельгієць розповів про конкуренцію з Андрієм Луніним та похвалив українського воротаря.
Що Куртуа сказав про Луніна
Бельгійський голкіпер був спокійний за безпеку воріт "Реала" під час своєї травми. Куртуа бачив, як Лунін без вагань замінив його у стартовому складі та матч за матчем демонстрував гру високого рівня.
Куртуа зізнався, що Лунін підтримував його під час травми. Тепер Тібо допомагає українцеві не здаватися і просить Андрія чекати на свій шанс і боротися за місце в основному складі. Бельгієць заявив, що конкуренція з партнером по "Реалу" допомогла йому покращити власну гру. Те саме можна сказати й про Луніна.
"Андрій — чудовий воротар, і він, безперечно, продовжить допомагати нам. У будь-який момент він готовий повернутися на поле, і команда від цього не постраждає", — заявив Куртуа.
Лунін зіграв цього сезону два матчі, в одному з них він не пропустив жодного гола. Куртуа провів на полі 11 поєдинків, у яких пропустив вісім голів.
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