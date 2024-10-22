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Куртуа зізнався, чим Лунін досі його дивує

22 жовтня 2024 12:51
Станіслав Костюк - Редактор
Куртуа назвав сильні сторони Луніна та похвалив українця
Тібо Куртуа на базі "Динамо". Фото: instagram.com/realmadrid/
Станіслав Костюк - Редактор

Голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа прокоментував конкуренцію у команді з футболістом збірної України Андрієм Луніним. Бельгійський воротар відзначив професіоналізм партнера по команді.

Куртуа пояснив, як Лунін допомагає йому покращувати свою гру, повідомляє Mundo Deportivo.

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Тібо Куртуа пропустив більшу частину минулого сезону через травму, але після одужання повернувся у ворота мадридського "Реала". Бельгієць розповів про конкуренцію з Андрієм Луніним та похвалив українського воротаря.

Андрій Лунін
Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/realmadrid/

Що Куртуа сказав про Луніна

Бельгійський голкіпер був спокійний за безпеку воріт "Реала" під час своєї травми. Куртуа бачив, як Лунін без вагань замінив його у стартовому складі та матч за матчем демонстрував гру високого рівня.

Реал Мадрид
Куртуа перед матчем "Реала" Фото: instagram.com/realmadrid/

Куртуа зізнався, що Лунін підтримував його під час травми. Тепер Тібо допомагає українцеві не здаватися і просить Андрія чекати на свій шанс і боротися за місце в основному складі. Бельгієць заявив, що конкуренція з партнером по "Реалу" допомогла йому покращити власну гру. Те саме можна сказати й про Луніна.

"Андрій — чудовий воротар, і він, безперечно, продовжить допомагати нам. У будь-який момент він готовий повернутися на поле, і команда від цього не постраждає", — заявив Куртуа.

Лунін зіграв цього сезону два матчі, в одному з них він не пропустив жодного гола. Куртуа провів на полі 11 поєдинків, у яких пропустив вісім голів.

Нагадаємо, Маріно Пушич може піти з посади головного тренера "Шахтаря", якщо не зможе покращити результати команди.

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спорт Реал Мадрид футбол Андрій Лунін Тібо Куртуа

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