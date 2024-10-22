Куртуа назвал сильные стороны Лунина и похвалил украинца

Куртуа признался, чем Лунин до сих пор его удивляет
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал конкуренцию в команде с футболистом сборной Украины Андреем Луниным. Бельгийский вратарь отметил профессионализм партнера по команде.
Куртуа объяснил, как Лунин помогает ему улучшать свою игру, сообщает Mundo Deportivo.
Тибо Куртуа пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, но после выздоровления вернулся в ворота мадридского "Реала". Бельгиец рассказал о конкуренции с Андреем Луниным и похвалил украинского вратаря.
Что Куртуа сказал про Лунина
Бельгийский голкипер был спокоен за сохранность ворот "Реала" во время своей травмы. Куртуа видел, как Лунин без колебаний заменил его в стартовом составе и матч за матчем демонстрировал игру высокого уровня.
Куртуа признался, что Лунин поддерживал его во время травмы. Теперь Тибо помогает украинцу не сдаваться и просит Андрея ждать свой шанс и бороться за место в основном составе. Бельгиец заявил, что конкуренция с партнером по "Реалу" помогла ему улучшить собственную игру. То же самое можно сказать и про Лунина.
"Андрей — отличный вратарь, и он, несомненно, продолжит помогать нам. В любой момент он готов вернуться на поле, и команда от этого не пострадает", — заявил Куртуа.
Лунин сыграл в этом сезоне два матча, в одном из них он не пропустил ни одного гола. Куртуа провел на поле 11 поединков, в которых пропустил восемь голов.
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