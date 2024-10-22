Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Куртуа признался, чем Лунин до сих пор его удивляет arrow

Куртуа признался, чем Лунин до сих пор его удивляет

22 октября 2024 12:51
Станислав Костюк - Редактор
Куртуа назвал сильные стороны Лунина и похвалил украинца
Тибо Куртуа на базе "Динамо". Фото: instagram.com/realmadrid/
Станислав Костюк - Редактор

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал конкуренцию в команде с футболистом сборной Украины Андреем Луниным. Бельгийский вратарь отметил профессионализм партнера по команде. 

Куртуа объяснил, как Лунин помогает ему улучшать свою игру, сообщает Mundo Deportivo

Читайте также:

Тибо Куртуа пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, но после выздоровления вернулся в ворота мадридского "Реала". Бельгиец рассказал о конкуренции с Андреем Луниным и похвалил украинского вратаря. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/realmadrid/

Что Куртуа сказал про Лунина 

Бельгийский голкипер был спокоен за сохранность ворот "Реала" во время своей травмы. Куртуа видел, как Лунин без колебаний заменил его в стартовом составе и матч за матчем демонстрировал игру высокого уровня. 

Реал Мадрид
Куртуа перед матчем "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Куртуа признался, что Лунин поддерживал его во время травмы. Теперь Тибо помогает украинцу не сдаваться и просит Андрея ждать свой шанс и бороться за место в основном составе. Бельгиец заявил, что конкуренция с партнером по "Реалу" помогла ему улучшить собственную игру. То же самое можно сказать и про Лунина. 

"Андрей — отличный вратарь, и он, несомненно, продолжит помогать нам. В любой момент он готов вернуться на поле, и команда от этого не пострадает", — заявил Куртуа.

Лунин сыграл в этом сезоне два матча, в одном из них он не пропустил ни одного гола. Куртуа провел на поле 11 поединков, в которых пропустил восемь голов. 

Напомним, Марино Пушич может уйти с поста главного тренера "Шахтера", если не сумеет улучшить результаты команды. 

Легкоатлетка Ярослава Магучих продемонстрировала, как выглядит за пределами спортивных арен. 

спорт Реал Мадрид футбол Андрей Лунин Тибо Куртуа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:58 Молодежи доступны гранты до 150 тыс. грн через портал "Дія" — детали

13:57 Европарламент одобрил кредит для Украины за счет замороженных активов РФ

13:47 Синоптический статус-кво — Диденко удивила прогнозом погоды на завтра

13:38 В полиции отреагировали на смерть мобилизованного в Полтавском ТЦК

13:28 Громкое убийство в Одессе оказалось инсценировкой — детали спецоперации СБУ

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

13:21 Зозуля заявил, что в футболе больше коррупция, чем в Верховной Раде

Text

13:18 Тайные переговоры с Россией и скандалы в МСЭК — эфир День.LIVE

13:16 Стало известно, будут ли украинцам отключать свет зимой

Text

13:03 Реформа МСЭК — Савчук сообщила, сколько парламентариев поддерживают изменения

13:00 Украинским бойцам выплачивают пособие в 50% оклада — какие условия

13:58 Молодежи доступны гранты до 150 тыс. грн через портал "Дія" — детали

13:57 Европарламент одобрил кредит для Украины за счет замороженных активов РФ

13:47 Синоптический статус-кво — Диденко удивила прогнозом погоды на завтра

13:38 В полиции отреагировали на смерть мобилизованного в Полтавском ТЦК

13:28 Громкое убийство в Одессе оказалось инсценировкой — детали спецоперации СБУ

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

13:21 Зозуля заявил, что в футболе больше коррупция, чем в Верховной Раде

13:16 Стало известно, будут ли украинцам отключать свет зимой

13:00 Украинским бойцам выплачивают пособие в 50% оклада — какие условия

12:58 Сезон отравления грибами в Одесской области открыт — сколько уже жертв

12:45 В Полтавском ТЦК обнаружили тело мужчины — военкомат заявил о самоубийстве

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

Text

13:18 Тайные переговоры с Россией и скандалы в МСЭК — эфир День.LIVE

Text

13:03 Реформа МСЭК — Савчук сообщила, сколько парламентариев поддерживают изменения

Text

12:27 Нардеп Савчук ответила, как решить проблемы с МСЭК

Text

08:00 Умеров рассказал подробности тайных переговоров с Россией — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2024
Text

23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

Text

22:39 Военный проанализировал, куда Россия в первую очередь бросит солдат КНДР

Text

21:36 Нардеп объяснил, почему коррупционеры в Украине не боятся наказания

Text

18:18 Эксперт спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине

Text

17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре