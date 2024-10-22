Куртуа назвал сильные стороны Лунина и похвалил украинца

Тибо Куртуа на базе "Динамо". Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал конкуренцию в команде с футболистом сборной Украины Андреем Луниным. Бельгийский вратарь отметил профессионализм партнера по команде.

Куртуа объяснил, как Лунин помогает ему улучшать свою игру, сообщает Mundo Deportivo.

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Тибо Куртуа пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы, но после выздоровления вернулся в ворота мадридского "Реала". Бельгиец рассказал о конкуренции с Андреем Луниным и похвалил украинского вратаря.

Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/realmadrid/

Что Куртуа сказал про Лунина

Бельгийский голкипер был спокоен за сохранность ворот "Реала" во время своей травмы. Куртуа видел, как Лунин без колебаний заменил его в стартовом составе и матч за матчем демонстрировал игру высокого уровня.

Куртуа перед матчем "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Куртуа признался, что Лунин поддерживал его во время травмы. Теперь Тибо помогает украинцу не сдаваться и просит Андрея ждать свой шанс и бороться за место в основном составе. Бельгиец заявил, что конкуренция с партнером по "Реалу" помогла ему улучшить собственную игру. То же самое можно сказать и про Лунина.

"Андрей — отличный вратарь, и он, несомненно, продолжит помогать нам. В любой момент он готов вернуться на поле, и команда от этого не пострадает", — заявил Куртуа.

Лунин сыграл в этом сезоне два матча, в одном из них он не пропустил ни одного гола. Куртуа провел на поле 11 поединков, в которых пропустил восемь голов.

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