Звездный игрок Реала задумался о переезде в Саудовскую Аравию

Антонио Рюдигер, Килиан Мбаппе и Винисиус. Фото: Reuters/Miguel Vidal

Защитник сборной Германии и мадридского "Реала" Антонио Рюдигер через несколько лет сменит клуб. Опытный футболист уже задумывается о том, где завершится его карьера.

Рюдигер хочет заработать большие деньги перед уходом из спорта, сообщает Madrid Xtra.

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Контракт Антонио Рюдигера с мадридским "Реалом" действует до лета 2026 года. Немецкий защитник не намерен продлевать соглашение. Через полтора года 31-летний футболист переедет в Саудовскую Аравию.

Где будет играть Рюдигер

Бывший футболист "Челси", "Ромы" и "Штутгарта" летом этого года не захотел переходить в "Аль-Иттихад", который мог увеличить зарплату игрока. Однако Рюдигер всерьез задумал о том, чтобы поиграть в Саудовской Аравии.

Антонио Рюдигер во время матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Клубы из этого чемпионата готовы платить звездам мирового футбола огромные деньги, чтобы они популяризовали лигу. Рюдигер понимает, что когда ему будет 33 года, "Реал" уже не предложит контракт на выгодных условиях. Зато в Саудовской Аравии футболист будет зарабатывать даже больше, чем сейчас.

В сезоне 2024/2025 Антонио Рюдигер сыграл за "Реал" 13 поединков во всех турнирах и забил один мяч.

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