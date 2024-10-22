Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Лидер Реала неожиданно задумался о трансфер в Саудовскую Аравию arrow

Лидер Реала неожиданно задумался о трансфер в Саудовскую Аравию

22 октября 2024 18:41
Станислав Костюк - Редактор
Звездный игрок Реала задумался о переезде в Саудовскую Аравию
Антонио Рюдигер, Килиан Мбаппе и Винисиус. Фото: Reuters/Miguel Vidal
Станислав Костюк - Редактор

Защитник сборной Германии и мадридского "Реала" Антонио Рюдигер через несколько лет сменит клуб. Опытный футболист уже задумывается о том, где завершится его карьера.

Рюдигер хочет заработать большие деньги перед уходом из спорта, сообщает Madrid Xtra.

Читайте также:

Контракт Антонио Рюдигера с мадридским "Реалом" действует до лета 2026 года. Немецкий защитник не намерен продлевать соглашение. Через полтора года 31-летний футболист переедет в Саудовскую Аравию. 

Где будет играть Рюдигер 

Бывший футболист "Челси", "Ромы" и "Штутгарта" летом этого года не захотел переходить в "Аль-Иттихад", который мог увеличить зарплату игрока. Однако Рюдигер всерьез задумал о том, чтобы поиграть в Саудовской Аравии. 

Антонио Рюдигер
Антонио Рюдигер во время матча. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Клубы из этого чемпионата готовы платить звездам мирового футбола огромные деньги, чтобы они популяризовали лигу. Рюдигер понимает, что когда ему будет 33 года, "Реал" уже не предложит контракт на выгодных условиях. Зато в Саудовской Аравии футболист будет зарабатывать даже больше, чем сейчас. 

В сезоне 2024/2025 Антонио Рюдигер сыграл за "Реал" 13 поединков во всех турнирах и забил один мяч. 

Напомним, главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич в ближайшее время может быть отправлен в отставку

Артем Милевский готов помириться с Александром Алиевым после серьезной ссоры, из-за которой бывшие игроки перестали общаться. 

Ярослава Магучих удивила украинцев необычным сообщением в социальной сети. 

Реал Мадрид Антонио Рюдигер футбол спорт Футбол трансферы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:09 Несовместима с жизнью — врачи спасли маленького одессита с редкой болезнью

18:56 Прокуратура фактически подтвердила причастность Прокопива к приватизации по заниженной цене

Text

18:42 Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

18:30 Полеты в Киев и Львов — заявление Госавиаслужбы о рейсах Новой почты

18:29 В Киеве подрядчик положил деньги на депозит вместо строительства метро, — прокуратура

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

18:27 Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК — что известно

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

18:10 Компания Supernova Airlines получила разрешение осуществлять авиарейсы в странах ЕС

18:02 Сколько сотрудников МСЭК разоблачили в коррупции — Малюк озвучил цифры

17:53 В Раде анонсировали применение украинских баллистических ракет

19:09 Несовместима с жизнью — врачи спасли маленького одессита с редкой болезнью

18:56 Прокуратура фактически подтвердила причастность Прокопива к приватизации по заниженной цене

18:30 Полеты в Киев и Львов — заявление Госавиаслужбы о рейсах Новой почты

18:29 В Киеве подрядчик положил деньги на депозит вместо строительства метро, — прокуратура

18:27 Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК — что известно

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

18:10 Компания Supernova Airlines получила разрешение осуществлять авиарейсы в странах ЕС

18:02 Сколько сотрудников МСЭК разоблачили в коррупции — Малюк озвучил цифры

17:53 В Раде анонсировали применение украинских баллистических ракет

17:51 В Харькове прогремел мощный взрыв

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Эксклюзив

06:56 Работа в небе во время войны — как сегодня летают украинские стюардессы

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Text

18:42 Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

Text

17:50 Заявление Зеленского в НАТО и увольнение Костина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:24 Экономист ответил, получила ли налоговая информацию об украинцах

Text

16:22 СБУ займется ботами и аккаунтами в Telegram, которые распространяют фейки о ТЦК, — Савчук

Text

13:18 Тайные переговоры с Россией и скандалы в МСЭК — эфир День.LIVE

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК - 80x80

Отобрать купленную инвалидность — что грозит тем, кто дал взятку МСЭК

Text

13:03 Реформа МСЭК — Савчук сообщила, сколько парламентариев поддерживают изменения

Text

12:27 Нардеп Савчук ответила, как решить проблемы с МСЭК

Text

08:00 Умеров рассказал подробности тайных переговоров с Россией — эфир Ранок.LIVE

21 октября 2024
Text

23:17 Бахматов назвал стоимость незавершенных строек в Киеве

Text

22:39 Военный проанализировал, куда Россия в первую очередь бросит солдат КНДР

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре