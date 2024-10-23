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Пушич відверто відповів, чому Шахтар програв Арсеналу у Лізі чемпіонів

23 жовтня 2024 09:33
Станіслав Костюк - Редактор
Пушич пояснив, що йому сподобалося у грі Шахтаря проти Арсеналу
Маріно Пушич під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"
Станіслав Костюк - Редактор

У рамках третього туру основного етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" програв у Лондоні місцевому "Арсеналу". Українська команда пропустила один м'яч і не використала декілька шансів біля воріт суперника.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич заявив, що пишається своїми футболістами, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Голкіпер "Шахтаря" Дмитро Різник взяв участь у курйозному голі, записаному на його ім'я. Проте пізніше воротар збірної України не дозволив Леандро Троссарду забити з пенальті.

Що Пушич сказав про гру "Шахтаря"

Наставник "гірників" подякував команді й заявив, що вона заслуговувала на нічию. Маріно Пушич побачив характер і бажання досягти позитивного результату у діях своїх підопічних. "Шахтар" протистояв сильному супернику, але при цьому українські футболісти починають грати дедалі краще. На думку тренера, "гірники" дотримуються його ігрової філософії.

Маріно Пушич
Дарійо Срна, Маріно Пушич та Андрій Шевченко. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Маріно Пушич похвалив голкіперів обох команд та заявив, що вони у багатьох епізодах рятували від пропущених голів. "Шахтар" створив декілька моментів у другій половині другого тайму, і тренер "гірників" не забув про це нагадати.

Микола Матвієнко
Микола Матвієнко під час атаки. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Наставник "Шахтаря" заявив, що його підопічних не вистачило майстерності на завершення атак. Проте українські гравці з кожним матчем діють все найкраще в обороні. Пушич пообіцяв, що кількість створених моментів біля воріт суперників перейде до якості.

Тепер на "гірників" чекає два дні на відновлення, після чого вони почнуть готуватися до матчу УПЛ з "Динамо".

Нагадаємо, команда Олександра Шовковського дізналася кількість уболівальників, які зберуться на матч із "Ромою" у Лізі Європи.

Колишній форвард "Динамо" Артем Мілевський зробив резонансну заяву про свого друга Олександра Алієва.

А лідер мадридського "Реалу" несподівано задумався про переїзд до Саудівської Аравії.

футбол ФК Шахтар Арсенал спорт Маріно Пушич Ліга чемпіонів

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