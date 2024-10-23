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Пушич откровенно ответил, почему Шахтер проиграл Арсеналу в Лиге чемпионов

23 октября 2024 09:33
Станислав Костюк - Редактор
Пушич объяснил, что ему понравилось в игре Шахтера против Арсенала
Марино Пушич во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"
Станислав Костюк - Редактор

В рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл в Лондоне местному "Арсеналу". Украинская команда пропустила один мяч и не использовала несколько шансов у ворот соперника. 

Главный тренер "горняков" Марино Пушич заявил, что гордится своими футболистами, сообщает официальный сайт клуба. 

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Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык принял участие в курьезном голе, который был записан на его имя. Однако позже вратарь сборной Украины не позволил Леандро Троссарду забить с пенальти. 

Что Пушич сказал об игре "Шахтера" 

Наставник "горняков" поблагодарил команду и заявил, что она заслуживала на ничью. Марино Пушич увидел характер и желание добиться положительного результата в действиях своих подопечных. "Шахтер" противостоял сильному сопернику, но при этом украинские футболисты начинают играть все лучше. По мнению тренера, "горняки" следуют его игровой философии. 

Марино Пушич
Дарио Срна, Марино Пушич и Андрей Шевченко. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Марино Пушич похвалил голкиперов обеих команд и заявил, что они во многих эпизодах спасали от пропущенных голов. "Шахтер" создал несколько моментов во второй половине второго тайма, и тренер "горняков" не забыл об этом напомнить. 

Николай Матвиенко
Николай Матвиенко во время атаки. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Наставник "Шахтера" заявил, что его подопечных не хватило мастерства в завершении атак. Однако украинские игроки с каждым матчем действуют все лучше в обороне. Пушич пообещал, что количество созданных моментов у ворот соперников перейдет в качества. 

Теперь "горняков" ждет два дня на восстановление, после чего они начнут готовиться к матчу УПЛ с "Динамо". 

Напомним, команда Александра Шовковского узнала количество болельщиков, которые соберутся на матч с "Ромой" в Лиге Европы. 

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский сделал резонансное заявление о своем друге Александре Алиеве. 

А лидер мадридского "Реала" неожиданно задумался о переезде в Саудовскую Аравию. 

футбол ФК Шахтер Арсенал спорт Марино Пушич Лига чемпионов

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