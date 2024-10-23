Пушич объяснил, что ему понравилось в игре Шахтера против Арсенала

Пушич откровенно ответил, почему Шахтер проиграл Арсеналу в Лиге чемпионов
В рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл в Лондоне местному "Арсеналу". Украинская команда пропустила один мяч и не использовала несколько шансов у ворот соперника.
Главный тренер "горняков" Марино Пушич заявил, что гордится своими футболистами, сообщает официальный сайт клуба.
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык принял участие в курьезном голе, который был записан на его имя. Однако позже вратарь сборной Украины не позволил Леандро Троссарду забить с пенальти.
Что Пушич сказал об игре "Шахтера"
Наставник "горняков" поблагодарил команду и заявил, что она заслуживала на ничью. Марино Пушич увидел характер и желание добиться положительного результата в действиях своих подопечных. "Шахтер" противостоял сильному сопернику, но при этом украинские футболисты начинают играть все лучше. По мнению тренера, "горняки" следуют его игровой философии.
Марино Пушич похвалил голкиперов обеих команд и заявил, что они во многих эпизодах спасали от пропущенных голов. "Шахтер" создал несколько моментов во второй половине второго тайма, и тренер "горняков" не забыл об этом напомнить.
Наставник "Шахтера" заявил, что его подопечных не хватило мастерства в завершении атак. Однако украинские игроки с каждым матчем действуют все лучше в обороне. Пушич пообещал, что количество созданных моментов у ворот соперников перейдет в качества.
Теперь "горняков" ждет два дня на восстановление, после чего они начнут готовиться к матчу УПЛ с "Динамо".
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