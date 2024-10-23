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Шахтер забил единственный гол в матче с Арсеналом, но в свои ворота — видео

23 октября 2024 00:23
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Автогол Ризныка помог Арсеналу победить Шахтер в Лиге чемпионов
Матч "Арсенал" — "Шахтер". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Лондоне завершился матч третьего тура основного раунда Лиги чемпионов между "Арсеналом" и "Шахтером". Украинцам нужна была победа, но они продолжают находиться с одним очком в активе.

"Арсенал" выиграл у "горняков" со счетом 1:0 благодаря автоголу, передает портал Новини.LIVE.

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Также "Шахтер" в Лиги чемпионов сыграл вничью с "Болоньей" и проиграл "Аталанте".

Дмитрий Резник
Дмитрий Ризнык забил в свои ворота. Фото: Reuters

Ризнык принес победу "Арсеналу", но спас "Шахтер"

Первый тайм матча оказался ужасным для "Шахтера". "Арсенал" контролировал мяч, атаковал, бил по воротах, а "горняки" боялись перейти половину поля.

Команде Пушича повезло, что оппоненты не реализовали большинство своих моментов.Но в этой ситуации лондонцам помог Ризнык. На 29-й минуте Мартинелли накрутил коноплю и пробил в ближнюю штангу ворот. Мяч от нее отскочил в Ризныка, а от него в ворота.

Александр Зинченко
Александр Зинченко не вышел на поле. Фото: Reuters

После гола "Арсенал" продолжил контролировать матч и не было видно желания, что они хотят разбивать "горняков".

В последние 20 минут "Шахтер" смог наладить игру в атаке. При этом на 74-й минуте Бондарь сыграл рукой в своей штрафной и судья после ВАР назначил пенальти.

В 11-метровой точки Троссар не смог переиграть Ризныка.

После сэйва Ризныка команда получила заряд мотивации и была близка, чтобы сравнять счет, но "Арсенал" удержал ворота закрытыми.

"Арсенал" — "Шахтер" — 1:0 

Гол: Ризнык, 29 (автогол)

"Арсенал": Рая — Уайт (Мерино, 46), Салиба, Магальяйнс, Калафиори (Льюис-Скелли, 70) — Парти, Райс — Троссар (Жоржиньо, 87), Мартинелли — Жезус (Стерлинг, 68), Хаверц.

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Бондаренко (Марлон, 87), Крыськив, Судаков — Зубков (Педриньо да Силва, 64), Сикан (Кевин, 64), Эгиналду (Траоре, 83).

Предупреждения: Уайт, Мартинелли — Педриньо Азеведо.

На 77-й минуте Леандро Троссар ("Арсенал") не забил пенальти (вратарь).

Напомним, матч "Арсенал" — "Шахтер посетили Валерий Залужный, Андрей Шевченко и Михаил Мудрик.

Донецкий "Шахтер" в ближайшее время заменит главного тренера Марино Пушича из-за поражения от "Арсенала".

футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Арсенал УПЛ

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