Александра Паскаль вывела Арсенал и Шахтер на матч Лиги чемпионов

Арсенал и Шахтер вывела девочка, потерявшая ногу после обстрела в Одесской области
В рамках третьего тура Лиги чемпионов "Шахтер" в Лондоне играет с "Арсеналом". Перед игрой команды вывела на поле 18-летняя украинская гимнастка Александра Паскаль.
Украинке отвели основную роль во время выхода команд из-под трибун стадиона, передает портал Новости.LIVE.
Гостья матча "Арсенал" — "Шахтер"
Паскаль вывела команды на поле и успела пообщаться с арбитром матча.
Отметим, что юная гимнастка потеряла ногу в результате российской атаки на Одесщину 16 мая 2022 года. Она движется на бионическом протезе и мечтает об олимпийском золоте в художественной гимнастике.
На момент трагедии Паскаль было пять лет, и она в тот день была с родными во дворе возле дома.
После того как девочку достали под завалов, она была в коме две недели.
У Паскаль были сломаны рука, нога, ребра, а также она получила осколочные ранения. На ногу упала бетонная плита, раздробившая кость. Поэтому врачи ампутировали Александре концовку.
Напомним, ранее Паскаль в Лондоне встретилась с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным.
Донецкий "Шахтер" в ближайшее время заменит главного тренера Марино Пушича.
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