Залужный, Шевченко и Мудрик посетили матч Арсенал — Шахтер

На матче Арсенал — Шахтер присутствуют Залужный, Шевченко и Мудрик — фото
В рамках третьего тура Лиги чемпионов в Лондоне "Арсенал" играет против донецкого "Шахтера". На игре присутствуютукраинские болельщиков, среди которых известные люди.
Среди "селебрити" присутствует Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерий Залужный, сообщил портал Новини.LIVE.
Звезды на матче "Шахтера"
В вип-ложе на матче "Арсенала" и "Шахтера" кроме Залужного присутствуют глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и футболист "Челси" Михаил Мудрик, который ранее играл за "Шахтер".
Залужный и Мудрик сейчас живут в Лондоне, а Шевченко в начале 2024 гола переехал из столицы Англии в Киев из-за полученной должности главы УАФ.
Отметим, что Мудрик не попал в заявку "Челси" на последний матч АПЛ против "Ливерпуля".
Напомним, "Шахтер" в ближайшее время уволит Марино Пушича из-за неудовлетворительных результатов.
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