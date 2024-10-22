Залужный, Шевченко и Мудрик посетили матч Арсенал — Шахтер

Андрей Шевченко и Валерий Залужный. Фото: Reuters

В рамках третьего тура Лиги чемпионов в Лондоне "Арсенал" играет против донецкого "Шахтера". На игре присутствуютукраинские болельщиков, среди которых известные люди.

Среди "селебрити" присутствует Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерий Залужный, сообщил портал Новини.LIVE.

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Звезды на матче "Шахтера"

В вип-ложе на матче "Арсенала" и "Шахтера" кроме Залужного присутствуют глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и футболист "Челси" Михаил Мудрик, который ранее играл за "Шахтер".

Залужный и Мудрик сейчас живут в Лондоне, а Шевченко в начале 2024 гола переехал из столицы Англии в Киев из-за полученной должности главы УАФ.

Отметим, что Мудрик не попал в заявку "Челси" на последний матч АПЛ против "Ливерпуля".

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