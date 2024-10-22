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Матч Арсенал — Шахтер в Лиге чемпионов — стартовые составы

22 октября 2024 21:37
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Стартовые составы на матч Лиги чемпионов Арсенал - Шахтер
Марино Пушич. Фото: "Шахтер"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В рамках третьего тура основного раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет с лондонским "Арсеналом". Украинской команде необходимо набирать очки после поражения от "Лацио" и ничьей с "Болоньей".

Перед игрой команды объявили стартовые составы на игру, сообщил портал Новини.LIVE.

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В составе "Шахтера" следует отметить возвращение на поле ранее травмированного форварда Даниила Сикана.

Если не считать возвращения Сикана, то Марино Пушич выпустил на поле сильнейших игроков. В запасе остались Кевин и Марлон Гомес, которые пока не в лучшей форме.

"Арсенал": Рая — Вайт, Салиба, Магогайнс, Калафиори — Парти, Райс — Троссар, Мартинелли — Жезус, Гаверц.

Запасные: Нето, Сетфорд, Кивер, Зинченко, Жоржиньо, Мерино, Стерлинг, Батлер-Оеджеджи, Льюис-Скелли, Монлиус, Нванери, Робинсон.

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Бондаренко, Криськив, Судаков — Зубков, Сикан, Эгиналду.

Запасные: Фесюн, Траоре, Франьич, Степаненко, Швед, Азарову, Винисиус, Грамм, Марлон, Кевин, Педриньо да Силва, Невертон.

Матч "Арсенал" — "Шахтер" начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в результате поражений в матчах с "Арсеналом" и "Динамо" "Шахтер" уволит Марино Пушича.

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