Стартові склади на матч Ліги чемпіонів Арсенал — Шахтар

Матч Арсенал — Шахтар в Лізі чемпіонів — стартові склади
У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє з лондонським "Арсеналом". Українській команді необхідно набирати очки після поразки від "Лаціо" та нічиєї з "Болоньєю".
Перед грою команди оголосили стартові склади на гру, повідомив портал Новини.LIVE.
Стартові склади на матч "Арсенал" — "Шахтар"
У складі "Шахтаря" варто відзначити повернення на поле раніше травмованого форварда Данила Сікана.
Якщо не брати до уваги повернення Сікана, то Маріно Пушич випустив на поле найсильніших гравців. Виділимо, що в запасі залишились Кевін та Марлон Гомес, які поки не в найкращій формі.
"Арсенал": Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Калафіорі — Парті, Райс — Троссар, Мартінеллі — Жезус, Гаверц.
Запасні: Нето, Сетфорд, Ківьор, Зінченко, Жоржиньо, Меріно, Стерлінг, Батлер-Оєдеджі, Люїс-Скеллі, Монліус, Нванері, Робінсон.
"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Сікан, Егіналду.
Запасні: Фесюн, Траоре, Франьїч, Степаненко, Швед, Азарові, Вінісіус, Грам, Марлон, Кевін, Педріньйо да Сілва, Невертон.
Матч "Арсенал" — "Шахтар" розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, у результаті поразок в матчах з "Арсеналом" та "Динамо" "Шахтар" звільнить Маріно Пушича.
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