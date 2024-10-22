Стартові склади на матч Ліги чемпіонів Арсенал — Шахтар

Маріно Пушич. Фото: "Шахтер"

У рамках третього туру основного раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє з лондонським "Арсеналом". Українській команді необхідно набирати очки після поразки від "Лаціо" та нічиєї з "Болоньєю".

Перед грою команди оголосили стартові склади на гру, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Стартові склади на матч "Арсенал" — "Шахтар"

У складі "Шахтаря" варто відзначити повернення на поле раніше травмованого форварда Данила Сікана.

Якщо не брати до уваги повернення Сікана, то Маріно Пушич випустив на поле найсильніших гравців. Виділимо, що в запасі залишились Кевін та Марлон Гомес, які поки не в найкращій формі.

"Арсенал": Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Калафіорі — Парті, Райс — Троссар, Мартінеллі — Жезус, Гаверц.

Запасні: Нето, Сетфорд, Ківьор, Зінченко, Жоржиньо, Меріно, Стерлінг, Батлер-Оєдеджі, Люїс-Скеллі, Монліус, Нванері, Робінсон.

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Сікан, Егіналду.

Запасні: Фесюн, Траоре, Франьїч, Степаненко, Швед, Азарові, Вінісіус, Грам, Марлон, Кевін, Педріньйо да Сілва, Невертон.

Матч "Арсенал" — "Шахтар" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у результаті поразок в матчах з "Арсеналом" та "Динамо" "Шахтар" звільнить Маріно Пушича.

Колишні гравці "Динамо" та збірної України Артем Мілевський та Олександр Алієв зустрілися на пресконференції, де помирилися.

Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх здивувала незвичайною фотосесією.