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Арсенал-Шахтар — де і коли дивитися, хто судить матч ЛЧ

21 жовтня 2024 12:31
Станіслав Костюк - Редактор
Арсенал-Шахтар — де і коли дивитися, хто судитиме матч ЛЧ
Капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Станіслав Костюк - Редактор

Донецький "Шахтар" готується до протистояння з "Арсеналом" у Лондоні у рамках Ліги чемпіонів. Вболівальники в Україні зможуть переглянути це протистояння у прямому ефірі.

На поєдинок за участю "гірників" та "канонірів" було призначено суддівську бригаду з Франції, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У вівторок, 22 жовтня, "Арсенал" прийматиме на полі стадіону "Емірейтс" донецький "Шахтар". Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. В Україні цей поєдинок буде доступним у прямому ефірі.

Мікель Артета
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета. Фото: instagram.com/arsenal/

Де і коли дивитися матч "Арсенал" — "Шахтар"

Ексклюзивним транслятором єврокубкових поєдинків є медіасервіс Megogo. Вболівальники зможуть переглянути матч третього туру Ліги чемпіонів та інші протистояння за наявності підписок "Максимальна", "Оптимальна" або "Спорт".

Бенуа Бастьєн
Суддя Бенуа Бастьєн у матчі Ліги Європи. Фото: Reuters/Dilara Senkaya

На матчі "Шахтаря" та "Арсеналу" працюватиме французька бригада арбітрів на чолі з Бенуа Бастьєном, який є рефері ФІФА з 2014 року. Допомагатимуть 41-річному судді лайнсмени Хішам Закрані та Орельєн Бертомеу. Четвертим суддею поєдинку стане Томас Леонард. За систему VAR відповідатиме Бенуа Мілло.

Після двох турів Ліги чемпіонів в активі "Арсеналу" чотири бали. "Шахтар" набрав лише одне очко.

Нагадаємо, головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич має виправити результати команди, інакше йому можуть знайти заміну.

А президент "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, скільки збирається керувати київським клубом.

футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Арсенал спорт

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