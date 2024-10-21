Арсенал-Шахтар — де і коли дивитися, хто судитиме матч ЛЧ

Арсенал-Шахтар — де і коли дивитися, хто судить матч ЛЧ
Донецький "Шахтар" готується до протистояння з "Арсеналом" у Лондоні у рамках Ліги чемпіонів. Вболівальники в Україні зможуть переглянути це протистояння у прямому ефірі.
На поєдинок за участю "гірників" та "канонірів" було призначено суддівську бригаду з Франції, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У вівторок, 22 жовтня, "Арсенал" прийматиме на полі стадіону "Емірейтс" донецький "Шахтар". Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. В Україні цей поєдинок буде доступним у прямому ефірі.
Де і коли дивитися матч "Арсенал" — "Шахтар"
Ексклюзивним транслятором єврокубкових поєдинків є медіасервіс Megogo. Вболівальники зможуть переглянути матч третього туру Ліги чемпіонів та інші протистояння за наявності підписок "Максимальна", "Оптимальна" або "Спорт".
На матчі "Шахтаря" та "Арсеналу" працюватиме французька бригада арбітрів на чолі з Бенуа Бастьєном, який є рефері ФІФА з 2014 року. Допомагатимуть 41-річному судді лайнсмени Хішам Закрані та Орельєн Бертомеу. Четвертим суддею поєдинку стане Томас Леонард. За систему VAR відповідатиме Бенуа Мілло.
Після двох турів Ліги чемпіонів в активі "Арсеналу" чотири бали. "Шахтар" набрав лише одне очко.
Нагадаємо, головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич має виправити результати команди, інакше йому можуть знайти заміну.
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