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Арсенал-Шахтер — где и когда смотреть, кто судит матч ЛЧ

21 октября 2024 12:31
Станислав Костюк - Редактор
Арсенал-Шахтер — где и когда смотреть, кто будет судить матч ЛЧ
Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Станислав Костюк - Редактор

Донецкий "Шахтер" готовится к противостоянию с "Арсеналом" в Лондоне в рамках Лиги чемпионов. Болельщики в Украине смогут посмотреть это противостояние в прямом эфире. 

На поединок с участием "горняков" и "канониров" была назначена судейская бригада из Франции, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Во вторник, 22 октября, "Арсенал" примет на поле стадиона "Эмирэйтс" донецкий "Шахтер". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. В Украине этот поединок будет доступен в прямом эфире. 

Микель Артета
Главный тренер "канониров" Микель Артета. Фото: instagram.com/arsenal/

Где и когда смотреть матч "Арсенал" — "Шахтер" 

Эксклюзивным транслятором еврокубковых поединков в Украине является медиасервис Megogo. Болельщики смогут посмотреть матч третьего тура Лиги чемпионов и другие противостояния при наличии подписок "Максимальная", "Оптимальная" или "Спорт". 

Бенуа Бастьен
Судья Бенуа Бастьен в матче Лиги Европы. Фото: Reuters/Dilara Senkaya

На матче "Шахтера" и "Арсенала" будет работать французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном, который является рефери ФИФА с 2014 года. Помогать 41-летнему судье будут лайнсмены Хишам Закрани и Орельен Бертомеу. Четвертым судьей поединка станет Томас Леонард. За систему VAR будет отвечать Бенуа Милло.

После двух туров Лиги чемпионов в активе "Арсенала" четыре балла. "Шахтер" набрал только одно очко. 

Напомним, главный тренер "Шахтера" Марино Пушич должен исправить результаты команды, в противном случае ему могут найти замену. 

А президент "Динамо" Игорь Суркис признался, сколько собирается руководить киевским клубом. 

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