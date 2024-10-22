Залужний, Шевченко та Мудрик відвідали матч Арсенал - Шахтар

Андрій Шевченко та Валерій Залужний. Фото: Reuters

У рамках третього туру Ліги чемпіонів у Лондоні "Арсенал" грає проти донецького "Шахтаря". На матчі присутні українські вболівальники, серед яких відомі люди.

Серед "селебріті" є Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії Валерій Залужний, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зірки на матчі "Шахтаря"

У віп-ложі на матчі "Арсеналу" та "Шахтаря" окрім Залужного присутні голова Української асоціації футболу Андрій Шевченко та футболіст "Челсі" Михайло Мудрик, який раніше грав за "Шахтар".

Залужний і Мудрик зараз живуть у Лондоні, а Шевченко на початку 2024 року року переїхав зі столиці Англії до Києва через здобуту посаду голови УАФ.

Зазначимо, що Мудрик не потрапив до заявки "Челсі" на останній матч АПЛ проти "Ліверпуля".

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