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Залужный встретился с гимнасткой, потерявшей ногу в результате обстрела

22 октября 2024 08:41
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Залужный встретился с юной гимнасткой Александрой Паскаль в Лондоне — фото
Валерий Залужный и Александра Паскаль. Фото: instagram.com/paskals2016/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Лондоне Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерий Залужный встретился с восьмилетней гимнасткой Александрой Паскаль. Девочка стала жертвой российского обстрела Одесщины.

О встрече с Залужным девочка сообщила в Instagram.

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Паскаль сообщила, что встретилась с Залужным и получила от "Железного генерала" автограф на кепке.

"Невероятная встреча с Послом Украины в Великобритании Генералом Залужным", — написала Паскаль.

Александра Паскаль
Автограф Залужного. Фото: instagram.com/paskals2016/

Отметим, что юная гимнастка потеряла ногу в результате российской атаки на Одесщину в мае 2022 года.

Девочка, которой тогда было пять лет, в 9 часов утра находилась во дворе у дома, когда был прилет.

У маленькой Александры в результате удара были сломаны рука, нога, ребра. Также у нее были осколочные ранения.

Александра Паскаль
Александра Паскаль у посольства Украины. Фото: instagram.com/paskals2016/

На ногу девочки упала бетонная плита, раздробившая все кости, что привело к ампутации конечности.

Александра две недели находилась в медикаментозной коме, но выжила.

После реабилитации в Австрии Паскаль продолжила заниматься художественной гимнастикой. К тому же она посещает бальные танцы. Это все она делает с бионическим протезом.

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Художественная гимнастика война в Украине Гимнастика Валерий Залужный дети

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