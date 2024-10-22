Залужный встретился с юной гимнасткой Александрой Паскаль в Лондоне — фото

Залужный встретился с гимнасткой, потерявшей ногу в результате обстрела
В Лондоне Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Валерий Залужный встретился с восьмилетней гимнасткой Александрой Паскаль. Девочка стала жертвой российского обстрела Одесщины.
О встрече с Залужным девочка сообщила в Instagram.
Залужный встретился с маленькой героиней
Паскаль сообщила, что встретилась с Залужным и получила от "Железного генерала" автограф на кепке.
"Невероятная встреча с Послом Украины в Великобритании Генералом Залужным", — написала Паскаль.
Отметим, что юная гимнастка потеряла ногу в результате российской атаки на Одесщину в мае 2022 года.
Девочка, которой тогда было пять лет, в 9 часов утра находилась во дворе у дома, когда был прилет.
У маленькой Александры в результате удара были сломаны рука, нога, ребра. Также у нее были осколочные ранения.
На ногу девочки упала бетонная плита, раздробившая все кости, что привело к ампутации конечности.
Александра две недели находилась в медикаментозной коме, но выжила.
После реабилитации в Австрии Паскаль продолжила заниматься художественной гимнастикой. К тому же она посещает бальные танцы. Это все она делает с бионическим протезом.
Напомним, ранее Ярослава Магучих снялась в необычной фотосессии для известного журнала.
Ранее стало известно о решении донецкого "Шахтера" заменить главного тренера Марино Пушича.
Бывшие друзья Артем Милевский и Александр Алиев впервые встретились после публичного конфликта.
Читайте Новини.LIVE!