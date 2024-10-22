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Залужний зустрівся з гімнасткою, яка втратила ногу в результаті обстрілу

22 жовтня 2024 08:41
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Залужний зустрівся з юною гімнасткою Олександрою Паскаль у Лондоні — фото
Валерій Залужний та Олександра Паскаль. Фото: instagram.com/paskals2016/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В Лондоні Надзвичайний і Повноважний Посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний зустрівся з восьмирічною гімнасткою Олександрою Паскаль. Дівчинка стала жертвою російського обстрілу Одещини.

Про зустріч з Залужним дівчинка повідомила в Instagram.

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Паскаль повідомила, що зустрілася з Залужним та отримала від "Залізного генерала" автограф на кепці.

"Неймовірна зустріч з Послом України у Великій Британії Генералом Залужним", — написала Паскаль.

Александра Паскаль
Автограф Залужного. Фото: instagram.com/paskals2016/

Зазначимо, що юна гімнастка втратила ногу внаслідок російської атаки на Одещину в травні 2022 року.

Дівчинка, якій тоді було п'ять років, о 9 годині ранку перебувала у дворі біля будинку, коли був приліт.

У маленької Олександри в результаті удару були зламані рука, нога, ребра. Також у неї були осколкові поранення.

Александра Паскаль
Олександра Паскаль біля посольства України. Фото: instagram.com/paskals2016/ 

На ногу дівчинки впала бетонна плита, яка роздробила всі кістки, що призвело до ампутації.

Олександра два тижні перебувала в медикаментозній комі, але вижила.

Після реабілітації в Австрії Паскаль продовжила займатись художньою гімнастикою. До того ж вона відвідує бальні танці. Це все вона робить з біонічним протезом.

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Художня гімнастика війна в Україні Гімнастика Валерій Залужний діти

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