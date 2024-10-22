Залужний зустрівся з юною гімнасткою Олександрою Паскаль у Лондоні — фото

Залужний зустрівся з гімнасткою, яка втратила ногу в результаті обстрілу
В Лондоні Надзвичайний і Повноважний Посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний зустрівся з восьмирічною гімнасткою Олександрою Паскаль. Дівчинка стала жертвою російського обстрілу Одещини.
Про зустріч з Залужним дівчинка повідомила в Instagram.
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Паскаль повідомила, що зустрілася з Залужним та отримала від "Залізного генерала" автограф на кепці.
"Неймовірна зустріч з Послом України у Великій Британії Генералом Залужним", — написала Паскаль.
Зазначимо, що юна гімнастка втратила ногу внаслідок російської атаки на Одещину в травні 2022 року.
Дівчинка, якій тоді було п'ять років, о 9 годині ранку перебувала у дворі біля будинку, коли був приліт.
У маленької Олександри в результаті удару були зламані рука, нога, ребра. Також у неї були осколкові поранення.
На ногу дівчинки впала бетонна плита, яка роздробила всі кістки, що призвело до ампутації.
Олександра два тижні перебувала в медикаментозній комі, але вижила.
Після реабілітації в Австрії Паскаль продовжила займатись художньою гімнастикою. До того ж вона відвідує бальні танці. Це все вона робить з біонічним протезом.
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