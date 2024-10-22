Олександра Паскаль вивела Арсенал та Шахтар на матч Ліги чемпіонів

Арсенал та Шахтар вивела дівчинка, яка втратила ногу після обстрілу на Одещині
У рамках третього туру Ліги чемпіонів "Шахтар" в Лондоні грає з "Арсеналом". Перед грою команди вивела на поле 18-річна українська гімнастка Олександра Паскаль.
Українці була відведена основна роль під час виходу команд з-під трибун стадіону, передає портал Новини.LIVE.
Гостя матчу "Арсенал" — "Шахтар"
Паскаль вивела команди на поле та встигла поспілкуватися з головним арбітром матчу.
Зазначимо, що юна гімнастка втратила ногу внаслідок російської атаки на Одещину 16 травня 2022 року. Наразі вона рухається на біонічному протезі і мріє про олімпійське золото в художній гімнастиці.
На момент трагедії Паскаль було п'ять років і вона в той день була з рідними у дворі біля будинку.
Після того як дівчинку дістали під завалів вона була в комі два тижні.
У дівчинки були зламані рука, нога, ребра, а також вона отримала осколкові поранення. На ногу впала бетонна плита, що роздробила кістку. Тому лікарі ампутували Олександрі кінцівку.
Нагадаємо, раніше Паскаль в Лондоні зустрілась з послом України в Великобританії Валерієм Залужним.
Донецький "Шахтар" найближчим часом замінить головного тренера Маріно Пушича.
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