Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Арсенал та Шахтар вивела дівчинка, яка втратила ногу після обстрілу на Одещині arrow

Арсенал та Шахтар вивела дівчинка, яка втратила ногу після обстрілу на Одещині

22 жовтня 2024 23:47
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Олександра Паскаль вивела Арсенал та Шахтар на матч Ліги чемпіонів
Паскаль вивела команди на матч та стала біля головного арбітра. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У рамках третього туру Ліги чемпіонів "Шахтар" в Лондоні грає з "Арсеналом". Перед грою команди вивела на поле 18-річна українська гімнастка  Олександра Паскаль.

Українці була відведена основна роль під час виходу команд з-під трибун стадіону, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Александра Паскаль
Олександра Паскаль. Фото: скриншот

Гостя матчу "Арсенал" — "Шахтар"

Паскаль вивела команди на поле та встигла поспілкуватися з головним арбітром матчу.

Зазначимо, що юна гімнастка втратила ногу внаслідок російської атаки на Одещину 16 травня 2022 року. Наразі вона рухається на біонічному протезі і мріє про олімпійське золото в художній гімнастиці.

На момент трагедії Паскаль було п'ять років і вона в той день була з рідними у дворі біля будинку.

Після того як дівчинку дістали під завалів вона була в комі два тижні.

У дівчинки були зламані рука, нога, ребра, а також вона отримала осколкові поранення. На ногу впала бетонна плита, що роздробила кістку. Тому лікарі ампутували Олександрі кінцівку.

Нагадаємо, раніше Паскаль в Лондоні зустрілась з послом України в Великобританії Валерієм Залужним.

Донецький "Шахтар" найближчим часом замінить головного тренера Маріно Пушича.

ФК Шахтар Ліга чемпіонів Арсенал Художня гімнастика Саша Паскаль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:55 Кількість відряджень чиновників КМДА зросла в рази — що відомо

23:53 На Закарпатті військовий погрожував прикордоннику вбивством — що вирішив суд

23:51 Розвідка США зафіксувала чергову спробу спецслужб РФ втрутитися в вибори, — ЗМІ

23:50 Єрмак назвав умову, за якої Україна готова вести переговори щодо завершення війни

23:47 Арсенал та Шахтар вивела дівчинка, яка втратила ногу після обстрілу на Одещині

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

23:47 Гордон зробив прогноз, коли закінчиться війна в Україні — яку дату він назвав

23:32 На Закарпатті 18-річні обвинувачені у зґвалтуванні дівчини вирішили мобілізуватися

23:17 У ДБР заявили, що загрожує чиновникам із фейковою інвалідністю

23:13 Працівниця МакДональдзу поділилася залаштунками візиту Трампа до Пенсильванії

22:59 На матчі Арсенал — Шахтар присутні Залужний, Шевченко та Мудрик — фото

23:55 Кількість відряджень чиновників КМДА зросла в рази — що відомо

23:53 На Закарпатті військовий погрожував прикордоннику вбивством — що вирішив суд

23:51 Розвідка США зафіксувала чергову спробу спецслужб РФ втрутитися в вибори, — ЗМІ

23:50 Єрмак назвав умову, за якої Україна готова вести переговори щодо завершення війни

23:47 Арсенал та Шахтар вивела дівчинка, яка втратила ногу після обстрілу на Одещині

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

23:47 Гордон зробив прогноз, коли закінчиться війна в Україні — яку дату він назвав

23:32 На Закарпатті 18-річні обвинувачені у зґвалтуванні дівчини вирішили мобілізуватися

23:17 У ДБР заявили, що загрожує чиновникам із фейковою інвалідністю

23:13 Працівниця МакДональдзу поділилася залаштунками візиту Трампа до Пенсильванії

22:59 На матчі Арсенал — Шахтар присутні Залужний, Шевченко та Мудрик — фото

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Text

22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

Text

21:11 США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

Text

20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Text

18:42 Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

Text

17:50 Заява Зеленського до НАТО та звільнення Костіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:24 Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців

Text

16:22 СБУ займеться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють фейки про ТЦК, — Савчук

Text

13:18 Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

Text

13:03 Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку