Автогол Різника допоміг Арсеналу перемогти Шахтар у Лізі чемпіонів

Матч "Арсенал" — "Шахтар". Фото: Reuters

У Лондоні завершився матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів між "Арсеналом" та "Шахтарем". Українцям була потрібна перемога, але вони продовжують перебувати з одним очком в активі.

"Арсенал" виграв у "гірників" із рахунком 1:0 завдяки автоголу, передає портал Новини.LIVE.

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Дмитро Різник забив у свої ворота. Фото: Reuters

Різник приніс перемогу "Арсеналу", але врятував "Шахтар"

Перший тайм матчу виявився жахливим для "Шахтаря". "Арсенал" контролював м'яч, атакував, бив по воротах, а "гірники" боялися перейти половину поля.

Команді Пушича пощастило, що опоненти не реалізували більшість своїх моментів. Але в цій ситуації лондонцям допоміг Різник. На 29-й хвилині Мартінеллі накрутив Коноплю та пробив у ближню штангу воріт. М'яч від неї відскочив у Різника, а від того у ворота.

Олександр Зінченко не вийшов на поле. Фото: Reuters

Після голу "Арсенал" продовжив контролювати матч і не було видно бажання, що вони хочуть розбивати "гірників".

В останні 20 хвилин "Шахтар" зміг налагодити гру в атаці. При цьому на 74-й хвилині Бондар зіграв рукою у своєму штрафному майданчику і суддя після ВАР призначив пенальті.

З 11-метрової точки Троссар не зміг переграти Різника.

Після сейву Різника команда отримала заряд мотивації та була близька, щоб зрівняти рахунок, але "Арсенал" утримав ворота зачиненими.

"Арсенал" — "Шахтар" — 1:0

Гол: Різник, 29 (автогол)

"Арсенал": Рая — Уайт (Меріно, 46), Саліба, Магальяйнс, Калафіорі (Льюїс-Скеллі, 70) — Парті, Райс — Троссар (Жоржіньо, 87), Мартінеллі — Жезус (Стерлінг, 68), Хаверц.

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньо Азеведо — Бондаренко (Марлон, 87), Криськів, Судаков — Зубков (Педріньо да Сілва, 64), Сікан (Кевін, 64), Егіналду (Траоре, 83).

Попередження: Уайт, Мартінеллі — Педріньо Азеведо.

На 77-й хвилині Леандро Троссар ("Арсенал") не забив пенальті (воротар).

Нагадаємо, матч " Арсенал" — "Шахтар відвідали Валерій Залужний, Андрій Шевченко та Михайло Мудрик.

Донецький "Шахтар" найближчим часом замінить головного тренера Маріно Пушича через поразку від "Арсеналу".