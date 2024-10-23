Цыганков готовится к трансферу из Жироны, которая хочет продать игрока

Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться от травмы, из-за которой пропустит почти месяц в начале этого сезона. "Жирона" готова рассмотреть предложения по трансферу полузащитника сборной Украины.

В испанском клубе считают, что футболист не сможет до конца избавиться от проблем со здоровьем, сообщает Diario AS.

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес считает Виктора Цыганкова одним из лидеров испанской команды и не хочет, чтобы клуб продал 26-летнего футболиста. Однако руководство "бело-красных" будет готово рассмотреть предложения по переходу игрока в другую команду.

Виктор Цыганков во время матча. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Кто претендует на Цыганкова

Футболистом сборной Украины интересуются клубы из Италии и Германии. "Лацио" и "Наполи" уже больше года следят за развитием карьеры Виктора Цыганкова. А немецкий "Айнтрахт" уже присылал скаутов на матчи "Жироны" с участием полузащитника. Также в его трансфере заинтересован и другой представитель Бундеслиги, название этого клуба не сообщается.

Трансферная стоимость Цыганкова составляет 30 млн евро. При этом сам футболист не хочет уходить из "Жироны", поскольку его семья комфортно себя чувствует в Каталонии. Однако руководство испанского клуба считает, что ситуация с травмами игрока не улучшится.

В сезоне 2024/2025 Цыганков сыграл 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал очередное поражение команды в Лиге чемпионов.

А один из лидеров мадридского "Реала" хочет продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии.