Виктор Цыганков возвращается к тренировкам после травмы

Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Из Испании поступили хорошие новости о восстановлении украинского вингера Виктора Цыганкова. Игрок "Жироны" начал тренироваться.

При этом речь идет только об индивидуальных тренировках, сообщил портал Dynamo.kiev.ua.

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Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Хорошие новости относительно Цыганкова

Вингер "Жироны" приступил к индивидуальным тренировкам после травмы. При этом футболист параллельно продолжает проходить реабилитацию.

Клубные врачи считают, что украинец сможет сыграть 9 ноября в матче против "Хетафе" в чемпионате Испании.

Виктор Цыганков. Фото: УАФ

Также велика вероятность, что Виктор сыграет либо в матчах сборной Украины в Лиге наций в ноябре, либо в поединке Ла Лиги с "Эспаньолом", который состоится 24 ноября.

Цыганков в этом сезоне в восьми матчах забил один мяч и сделал ассист.

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