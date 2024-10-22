Виктор Цыганков возвращается к тренировкам после травмы

Из Испании поступили новости по поводу травмы Цыганкова — когда восстановится украинец
Из Испании поступили хорошие новости о восстановлении украинского вингера Виктора Цыганкова. Игрок "Жироны" начал тренироваться.
При этом речь идет только об индивидуальных тренировках, сообщил портал Dynamo.kiev.ua.
Из-за травмы Цыганков пропустил октябрьские международные матчи сборной Украины против команд Грузии (1:0) и Чехии (1:1) в Лиге Наций.
Хорошие новости относительно Цыганкова
Вингер "Жироны" приступил к индивидуальным тренировкам после травмы. При этом футболист параллельно продолжает проходить реабилитацию.
Клубные врачи считают, что украинец сможет сыграть 9 ноября в матче против "Хетафе" в чемпионате Испании.
Также велика вероятность, что Виктор сыграет либо в матчах сборной Украины в Лиге наций в ноябре, либо в поединке Ла Лиги с "Эспаньолом", который состоится 24 ноября.
Цыганков в этом сезоне в восьми матчах забил один мяч и сделал ассист.
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