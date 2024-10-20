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Мичел признал, что без Цыганкова Жирона не может атаковать

20 октября 2024 12:12
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Тренер Жироны Мичел: отсутствие Цыганкова снижает атакующий потенциал
Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Один из лидеров прошлого сезона Ла Лиги каталонская "Жирона" переживает не лучшие времена. В команде эпидемия травм и она показывает плохие результаты.

О проблемах команды после игры с "Реал Сосьедадом" рассказал главный тренер "Жироны" Мичел Санчес. Слова специалиста привела Marca.

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Отметим, что в матче с "Реал Сосьедад" "Жирона" проиграла со счетом 0:1. Команда играла без некоторых важных футболистов.

Мичел Санчес
Мичел Санчес после матча. Фото: instagram.com/gironafc/

Цыганкова очень не хватает команде

Мичел заявил, что его команде не хватало созданных моментов в матче против "Реал Сосьедада".

По его словам, хоть они и начали хорошо и заходили на половину поля соперника, но моментов для взятия ворот было недостаточно.

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков во время тренировки. Фото: instagram.com/gironafc/

В недостаточном количестве моментов Мичел обвинил не только своих игроков, но и хорошую игру соперника.

"Нужно продолжать работать над моментами. Отсутствие Асприльи, Цыганкова, Хиля, Руиса и Ромеу значительно снижает наш атакующий потенциал и способность команды восстанавливаться. Мы регулярно достигаем третьей зоны поля, но в то же время редко бьем по воротам. Это нужно исправить", — сказал Мичел.

"Жирона" в этом сезоне после десяти туров занимает 13-е место, имея в своем активе 12 баллов.

Напомним, ранее стало известно, что Цыганков и Довбик помешали "Жирони" купить игрока сборной России.

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украинские легионеры (футбол) Жирона футбол Испанская Ла Лига Мичел Санчес Виктор Цыганков

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