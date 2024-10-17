Цыганков восстановится к ноябрю — в Жироне назвали сроки

Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков восстанавливается от травмы, которую футболист получил в матче Лиги чемпионов. Хавбек точно не появится на поле раньше ноября.

Тренерский штаб "Жироны" не хочет форсировать реабилитацию игрока, сообщает L'Esportiu.

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Виктор Цыганков получил повреждение в матче Лиги чемпионов против нидерландского "Фейеноорда", из-за которой покинул поле еще в середине первого тайма. Футболист пропустил октябрьские поединки сборной Украины в Лиги Наций и до сих пор не готов вернуться на поле.

Цыганков в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Когда Цыганков сможет играть

Украинский футболист восстанавливается на базе "Жироны" от травмы двуглавой мышцы бедра левой ноги. Тренерский штаб команды понимает, что игроку надо дать полностью выздороветь, чтобы избежать рецидива. Полузащитник снова сможет помочь своей команде только в ноябре, а ближайшие матчи он пропустит.

В лучшем случае Цыганков сможет сыграть в матче чемпионата Испании против "Хетафе", который состоится 9 ноября. Но не исключено, что Виктор восстановится только к следующей игре в Ла Лиге. Речь идет о поединке с "Эспаньолом" 24 ноября.

В сезоне 2024/2025 Цыганков сыграл за "Жирону" восемь матчей во всех турнирах. Он забил гол и сделал одну результативную передачу.

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