Циганков відновиться до листопада — у Жироні назвали терміни

Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков відновлюється від травми, яку футболіст одержав у матчі Ліги чемпіонів. Хавбек точно не з'явиться на полі раніше за листопад.

Тренерський штаб "Жирони" не хоче форсувати реабілітацію гравця, повідомляє L'Esportiu.

Читайте також:

Віктор Циганков отримав пошкодження у матчі Ліги чемпіонів проти нідерландського "Феєнорда", через яку залишив поле ще в середині першого тайму. Футболіст пропустив жовтневі поєдинки збірної України до Ліги Націй і досі не готовий повернутися на поле.

Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Коли Циганков зможе грати

Український футболіст відновлюється на базі "Жирони" від травми двоголового м'яза стегна лівої ноги. Тренерський штаб команди розуміє, що гравцю треба дати повністю одужати, щоб уникнути рецидиву. Півзахисник знову зможе допомогти своїй команді лише у листопаді, а найближчі матчі він пропустить.

У найкращому разі Циганков зможе зіграти у матчі чемпіонату Іспанії проти "Хетафе", який відбудеться 9 листопада. Але не виключено, що Віктор відновиться лише до наступної гри у Ла-Лізі. Йдеться про поєдинок із "Еспаньйолом" 24 листопада.

У сезоні 2024/2025 Циганков зіграв за "Жирону" вісім матчів у всіх турнірах. Він забив гол та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін може перейти до англійської команди на правах оренди.

На матчі української Прем'єр-ліги стався скандал через те, що вболівальники відмовилися пускати на стадіон у Львові.

А захисник збірної України Ілля Забарний зацікавив команду, яка регулярно виборює трофеї.