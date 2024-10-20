Тренер Жирони Мічел: відсутність Циганкова знижує атакувальний потенціал

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Один з лідерів минулого сезону Ла-Ліги каталонська "Жирона" наразі переживає не найкращі часи. У команді епідемія травм і вона показує погані результати.

Про проблеми команді після гри з "Реал Сосьєдадом" розповів головний тренер Жирони Мічел Санчес. Слова спеціаліста навела Marca.

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Зазначимо, що в матчі з "Реал Сосьєдадом" "Жирона" програла з рахунком 0:1. Команда грала без деяких важливих футболістів.

Мічел Санчес після матчу. Фото: instagram.com/gironafc/

Циганкова дуже бракує команді

Мічел заявив, що його команді бракувало створених моментів у матчі проти "Реал Сосьєдада".

За його словами, хоча вони й почали добре і заходили на половину поля суперника, але моментів для взяття воріт було недостатньо.

Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/gironafc/

У недостатній кількості моментів Мічел звинуватив не тільки лише своїх гравців, а й хорошу гру суперника.

"Потрібно продовжувати працювати над моментами. Відсутність Аспрільї, Циганкова, Хіля, Руїса та Ромеу значно знижує наш атакувальний потенціал та здатність команди відновлюватися. Ми регулярно досягаємо третьої зони поля, але водночас рідко б’ємо по воротах. Це треба виправити", — сказав Мічел.

"Жирона" цього сезону після десяти турів посідає 13-те місце, маючи у своєму активі 12 балів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Циганков та Довбик завадили "Жироні" купити гравця збірної Росії.

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