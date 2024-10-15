Жирона відмовилася підписати росіянина через українських гравців

Циганков та Довбик. Фото: "Жирона"

Минулого сезону іспанська "Жирона" цікавилась трансфером гравця з чемпіонату Росії. Однак йому завадила присутність у команді українців.

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на російського агента Олексія Сафонова.

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"Жироні" не дали купити росіянина

Минулого сезону "Жирона" цікавилась купівлею нападника московського "Динамо" Костянтина Тюкавіна.

За словами Сафонова, "Жирона" відмовилась від купівлі Тюкавіна через наявність у команді українців Артема Довбика та Віктора Циганкова.

"На той момент у команді були Довбик та Циганков, і "Жирона" побоялася підписати Костю. Цікавитися — не означає купити", — сказав агент.

Довбик минулого сезону був найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії — 24 голи. Влітку Артем перейшов в італійську "Рому" за 30 млн євро.

Циганков продовжує грати в "Жироні", але через травми пропустив багато ігор цього сезону.

Нагадаємо, раніше Довбика розкритикували за погану гру. Відомий тренер розповів, чому Артем не так зіграв.

Довбик раніше розповів, що йому не сподобалося в матчі проти Чехії в Лізі Націй.