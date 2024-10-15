Жирона відмовилася підписати росіянина через українських гравців

Довбик та Циганков завадили Жироні купити російського футболіста
Минулого сезону іспанська "Жирона" цікавилась трансфером гравця з чемпіонату Росії. Однак йому завадила присутність у команді українців.
Про це повідомили росЗМІ з посиланням на російського агента Олексія Сафонова.
"Жироні" не дали купити росіянина
Минулого сезону "Жирона" цікавилась купівлею нападника московського "Динамо" Костянтина Тюкавіна.
За словами Сафонова, "Жирона" відмовилась від купівлі Тюкавіна через наявність у команді українців Артема Довбика та Віктора Циганкова.
"На той момент у команді були Довбик та Циганков, і "Жирона" побоялася підписати Костю. Цікавитися — не означає купити", — сказав агент.
Довбик минулого сезону був найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії — 24 голи. Влітку Артем перейшов в італійську "Рому" за 30 млн євро.
Циганков продовжує грати в "Жироні", але через травми пропустив багато ігор цього сезону.
Нагадаємо, раніше Довбика розкритикували за погану гру. Відомий тренер розповів, чому Артем не так зіграв.
Довбик раніше розповів, що йому не сподобалося в матчі проти Чехії в Лізі Націй.
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