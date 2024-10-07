Рубчинський: Захисники Динамо мають агресивно зіграти проти Довбика

Артем Довбик у матчі за "Рому". Фото: instagram.com/officialasroma/

Київське "Динамо" має зіграти в Лізі Європи проти італійської "Роми". Одним із тих, кого треба стримати захисникам, буде український форвард римлян Артем Довбик.

Про протистояння з Довбиком та "Ромою" висловився півзахисник "Динамо" Валентин Рубчинський в інтерв'ю порталу Sportarena.

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Зазначимо, що Довбик та Рубчинський є вихованцями школи "Дніпра" і обидва виступали за "Дніпро-1".

Валентин Рубчинський. Фото: "Динамо"

Рубчинський знає, як зупинити Довбика

Півзахисник "Динамо" розповів, що зараз команда не встигає за темпом гри з клубами з п'ятірки топових європейських ліг, оскільки там вища інтенсивність матчів.

За словами Рубчинського, рівень чемпіонату України відрізняється тим, що багато команд грають переважно від оборони, а потім у єврокубках на них чекають атакувальні та пресингуючі команди.

Валентин зазначив, що поразки у матчах з "Лаціо" та "Хоффенхаймом" допоможуть "Динамо" покращити гру.

Щодо Довбика, Рубчинський розповів, що Артема можна зупинити, якщо грати проти нього агресивно.

"Буде важко нашим захисникам у грі з "Ромою". Але й Артема Довбика можна зупинити, якщо гратимемо з ним агресивніше", — сказав Рубчинський.

Матч Ліги Європи між "Динамо" та "Роми" відбудеться 24 жовтня у Римі. Початок гри — 19:45 за київським часом.

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