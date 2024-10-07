Рубчинский: Защитники Динамо должны агрессивно сыграть против Довбика

Артем Довбик в матче за "Рому". Фото: instagram.com/officialasroma/

Киевскому "Динамо" предстоит сыграть в Лиге Европы против итальянской "Ромы". Одним из тех, кого нужно сдержать защитникам, будет украинский форвард римлян Артем Довбик.

О противостоянии с Довбиком и "Ромой" высказался полузащитник "Динамо" Валентин Рубчинский в интервью порталу Sportarena.

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Отметим, что Довбик и Рубчинский являются воспитанниками школы "Днепра" и оба выступали за "Днепр-1".

Валентин Рубчинский. Фото: "Динамо"

Рубчинский знает, как остановить Довбика

Полузащитник "Динамо" рассказал, что сейчас команда не успевает за темпом игры с клубами из пятерки топовых европейских лиг, поскольку там выше интенсивность матчей.

По словам Рубчинского, уровень чемпионата Украины отличается тем, что многие команды играют преимущественно от обороны, а затем в еврокубках их ждут атакующие и прессингующие команды.

Валентин отметил, что поражения в матчах с "Лацио" и "Хоффенхаймом" помогут "Динамо" улучшить игру.

Относительно Довбика Рубчинский рассказал, что Артема можно остановить, если играть против него агрессивно.

"Будет трудно нашим защитникам в игре с "Ромой". Но и Артема Довбика можно остановить, если будем играть с ним агрессивнее", — сказал Рубчинский.

Матч Лиги Европы между "Динамо" и "Ромы" состоится 24 октября в Риме. Начало игры — 19:45 по киевскому времени.

Напомним, ранее Дарио Срна резко ответил на критику относительно плохих выступлений "Шахтера" и "Динамо" в еврокубках.

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