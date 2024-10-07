Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Молодой игрок киевского Динамо угрожает остановить Довбика arrow

Молодой игрок киевского Динамо угрожает остановить Довбика

7 октября 2024 15:01
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Рубчинский: Защитники Динамо должны агрессивно сыграть против Довбика
Артем Довбик в матче за "Рому". Фото: instagram.com/officialasroma/
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Киевскому "Динамо" предстоит сыграть в Лиге Европы против итальянской "Ромы". Одним из тех, кого нужно сдержать защитникам, будет украинский форвард римлян Артем Довбик.

О противостоянии с Довбиком и "Ромой" высказался полузащитник "Динамо" Валентин Рубчинский в интервью порталу Sportarena.

Читайте также:

 Отметим, что Довбик и Рубчинский являются воспитанниками школы "Днепра" и оба выступали за "Днепр-1".

Валентин Рубчинский
Валентин Рубчинский. Фото: "Динамо"

Рубчинский знает, как остановить Довбика

Полузащитник "Динамо" рассказал, что сейчас команда не успевает за темпом игры с клубами из пятерки топовых европейских лиг, поскольку там выше интенсивность матчей.

По словам Рубчинского, уровень чемпионата Украины отличается тем, что многие команды играют преимущественно от обороны, а затем в еврокубках их ждут атакующие и прессингующие команды.

Валентин отметил, что поражения в матчах с "Лацио" и "Хоффенхаймом" помогут "Динамо" улучшить игру.

Относительно Довбика Рубчинский рассказал, что Артема можно остановить, если играть против него агрессивно.

"Будет трудно нашим защитникам в игре с "Ромой". Но и Артема Довбика можно остановить, если будем играть с ним агрессивнее", — сказал Рубчинский.

Матч Лиги Европы между "Динамо" и "Ромы" состоится 24 октября в Риме. Начало игры — 19:45 по киевскому времени.

Напомним, ранее Дарио Срна резко ответил на критику относительно плохих выступлений "Шахтера" и "Динамо" в еврокубках.

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский рассказал как главный тренер Александр Шовковский мотивирует игроков "Динамо".

футбол Артем Довбик Динамо Лига Европы ФК Рома (Рим) Валентин Рубчинский

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:01 Молодой игрок киевского Динамо угрожает остановить Довбика

14:57 В Одессе квадроберы напали на женщину с собакой — что известно

14:53 Вступление Украины в ЕС — Фицо сделал громкое заявление

14:51 ВСУ взяли в плен египетского наемника — он ответил, как попал в армию

14:47 Мільйони доларів у шафі — керівниці МСЕК з Хмельниччини обрали запобіжний захід

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

14:40 Ермак объяснил, где Россия закупает технологии для средств РЭБ

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

14:31 Издевательство над детьми в спецучреждении на Львовщине — допрошено 46 человек

14:31 Срна резко ответил на критику в адрес выступлений Шахтера и Динамо

14:27 Дождевой циклон идет из Украины — Диденко сделала прогноз на завтра

15:01 Молодой игрок киевского Динамо угрожает остановить Довбика

14:57 В Одессе квадроберы напали на женщину с собакой — что известно

14:53 Вступление Украины в ЕС — Фицо сделал громкое заявление

14:51 ВСУ взяли в плен египетского наемника — он ответил, как попал в армию

14:47 Мільйони доларів у шафі — керівниці МСЕК з Хмельниччини обрали запобіжний захід

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

14:40 Ермак объяснил, где Россия закупает технологии для средств РЭБ

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

14:31 Издевательство над детьми в спецучреждении на Львовщине — допрошено 46 человек

14:31 Срна резко ответил на критику в адрес выступлений Шахтера и Динамо

14:27 Дождевой циклон идет из Украины — Диденко сделала прогноз на завтра

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

06:40 Цены за 1 кг чермета в октябре — сколько стоит металлолом в Украине

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

Text

13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

Text

12:53 Адвокат сделал заявление об ответственности за коррупционные преступления

Text

12:42 Тимочко оценил, насколько хорошо укреплены оборонные линии вокруг Днепра.

Text

08:00 Смерть на фронте зятя Фарион и жесткие обстрелы Сумщины — эфир Ранок.LIVE

Text

00:29 Голодные, оборванные и пьют из луж — штурмовик рассказала о пленных РФ

6 октября 2024
Text

15:23 Украинские снайперы показали, как уничтожали штурмовые отряды россиян в Харьковской области

5 октября 2024
Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд