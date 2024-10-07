Буяльский раскрыл тактику Шовковского на матч Динамо в УПЛ

Виталий Буяльский перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал победу над "Кривбассом" (2:1) в рамках чемпионата Украины по футболу. Хавбек рассказал, как "бело-синим" удалось набрать три очка в важном матче.

Буяльский поделился мнением о действиях главного тренера в перерыве поединка, сообщает официальный сайт "Динамо".

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В рамках восьмого тура УПЛ "Динамо" обыграло в Киеве "Кривбасс" со счетом 2:1. В составе "бело-синих" голами отличились Валентин Рубчинский и Виталий Буяльский. Эта победа позволила столичной команде закрепиться в качестве единоличного лидера турнирной таблицы.

Виталий Буяльский с капитанской повязкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шовковский сказал игрокам "Динамо"

Футболисты киевской команды первыми забили два гола в ворота "Кривбасса", однако подопечные Юрия Вернидуба ответили на это одним мячом перед самым перерывом. Гости были полны решимости отыграться во втором тайме, но киевляне не позволили сопернику этого сделать.

Александр Шовковский в перерыве матча попросил футболистов "Динамо" придерживаться тактики на игру. Его подопечные должны быть больше контролировать мяч в обороне, чтобы атакующие футболисты не уставали и могли проводить контратаки.

"Соперник хорошо нас разобрал, действовали против нас один в один, поэтому сзади тяжело было контролировать мяч. Они не перекрывали зоны, а шли на игрока, поэтому приходилось многое выбивать мяч", — объяснил Буяльский.

Следующий матч "Динамо" проведет в чемпионате Украины в субботу, 19 октября, против "Оболони".

Напомним, новичок "Динамо" Александр Пихаленок получил травму и нескоро вернется на поле.

Полузащитник киевской команды Андрей Ярмоленко может не сыграть за сборную Украины в октябрьских поединках Лиги Наций.