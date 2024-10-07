Буяльський розкрив тактику Шовковського на матч Динамо в УПЛ

Віталій Буяльський перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Капітан київського "Динамо" Віталій Буяльський прокоментував перемогу над "Кривбасом" (2:1) у рамках чемпіонату України з футболу. Хавбек розповів, як "біло-синім" вдалося набрати три очки у важливому матчі.

Буяльський поділився думкою про дії головного тренера у перерві поєдинку, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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У рамках восьмого туру УПЛ "Динамо" обіграло у Києві "Кривбас" з рахунком 2:1. У складі "біло-синіх" голами відзначилися Валентин Рубчинський та Віталій Буяльський. Ця перемога дозволила столичній команді закріпитися як одноосібний лідер турнірної таблиці.

Віталій Буяльський із капітанською пов'язкою. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Шовковський сказав гравцям "Динамо"

Футболісти київської команди першими забили два голи у ворота "Кривбасу", проте підопічні Юрія Вернидуба відповіли на це одним м'ячем перед перервою. Гості були сповнені рішучості відігратися у другому таймі, але кияни не дозволили супернику цього зробити.

Олександр Шовковський у перерві матчу попросив футболістів "Динамо" дотримуватись тактики на гру. Його підопічні мають бути більше контролювати м'яч в обороні, щоб атакувальні футболісти не втомлювалися та могли проводити контратаки.

"Суперник добре нас розібрав, діяли проти нас один в один, тому ззаду важко було контролювати м'яч. Вони не перекривали зони, а йшли на гравця, тому доводилося багато вибивати м'яч", — пояснив Буяльський.

Наступний матч "Динамо" проведе у чемпіонаті України у суботу, 19 жовтня, проти "Оболоні".

Нагадаємо, новачок "Динамо" Олександр Піхальонок отримав травму та нескоро повернеться на поле.

Півзахисник київської команди Андрій Ярмоленко може не зіграти за збірну України у жовтневих поєдинках Ліги Націй.