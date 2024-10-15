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Довбик и Цыганков помешали Жироне купить российского футболиста

15 октября 2024 21:56
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Жирона отказалась подписать россиянина из-за украинских игроков
Цыганков и Довбик. Фото: "Жирона"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В прошлом сезоне испанская "Жирона" интересовалась трансфером игрока из чемпионата России. Однако ему помешало присутствие в команде украинцев.

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на российского агента Алексея Сафонова.

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Константин Тюкавин. Фото: росСМИ

"Жироне" не дали купить россиянина

В прошлом сезоне "Жирона" интересовалась покупкой нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина.

По словам Сафонова, "Жирона" отказалась от покупки Тюковина из-за наличия в команде украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

"На тот момент в команде были Довбик и Цыганков и "Жирона" побоялась подписать Костю. Интересоваться не значит купить", — сказал агент.

Довбик в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром чемпионата Испании - 24 гола. Летом Артём перешел в итальянскую "Рому" за 30 млн евро.

Цыганков продолжает играть в "Жироне", но из-за травм пропустил много игр в этом сезоне.

Напомним, ранее Довбика подвергли критике за плохую игру. Известный тренер рассказал, почему Артем не так сыграл.

Довбик рассказал, что ему не понравилось в матче против Чехии в Лиге Наций.

футбол Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона украинские легионеры (футбол)

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