Жирона отказалась подписать россиянина из-за украинских игроков

Цыганков и Довбик. Фото: "Жирона"

В прошлом сезоне испанская "Жирона" интересовалась трансфером игрока из чемпионата России. Однако ему помешало присутствие в команде украинцев.

Об этом сообщили РосСМИ со ссылкой на российского агента Алексея Сафонова.

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"Жироне" не дали купить россиянина

В прошлом сезоне "Жирона" интересовалась покупкой нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина.

По словам Сафонова, "Жирона" отказалась от покупки Тюковина из-за наличия в команде украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

"На тот момент в команде были Довбик и Цыганков и "Жирона" побоялась подписать Костю. Интересоваться не значит купить", — сказал агент.

Довбик в прошлом сезоне был лучшим бомбардиром чемпионата Испании - 24 гола. Летом Артём перешел в итальянскую "Рому" за 30 млн евро.

Цыганков продолжает играть в "Жироне", но из-за травм пропустил много игр в этом сезоне.

Напомним, ранее Довбика подвергли критике за плохую игру. Известный тренер рассказал, почему Артем не так сыграл.

Довбик рассказал, что ему не понравилось в матче против Чехии в Лиге Наций.