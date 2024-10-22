Віктор Циганков повертається до тренувань після травми

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

З Іспанії надійшли хороші новини щодо відновлення українського вінгера Віктора Циганкова. Гравець "Жирони" почав тренуватися.

При цьому, мова йде лише про індивідуальні тренування, повідомив портал Dynamo.kiev.ua.

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Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Хороші новини щодо Циганкова

Вінгер "Жирони" приступив до індивідуальних тренувань після травми. При цьому футболіст паралельно продовжує проходити реабілітацію.

Клубні лікарі вважають, що українець зможе зіграти лише 9 листопада в матчі проти "Хетафе" у чемпіонаті Іспанії.

Віктор Циганков. Фото: УАФ

Також є велика ймовірність, що Віктор зіграє або в матчах збірної України в Лізі націй у листопаді, або у поєдинку Ла-Ліги з "Еспаньолом", який відбудеться 24 листопада.

Циганков цього сезону у восьми матчах забив один м’яч та зробив асист.

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