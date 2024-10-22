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З Іспанії надійшли новини щодо травми Циганкова — коли відновиться українець

22 жовтня 2024 21:02
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Віктор Циганков повертається до тренувань після травми
Віктор Циганков. Фото: "Жирона"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

З Іспанії надійшли хороші новини щодо відновлення українського вінгера Віктора Циганкова. Гравець "Жирони" почав тренуватися.

При цьому, мова йде лише про індивідуальні тренування, повідомив портал Dynamo.kiev.ua.

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Через травму Циганков пропустив жовтневі міжнародні матчі збірної України проти команд Грузії (1:0) та Чехії (1:1) в Лізі Націй.

Виктор Цыганков
Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Хороші новини щодо Циганкова

Вінгер "Жирони" приступив до індивідуальних тренувань після травми. При цьому футболіст паралельно продовжує проходити реабілітацію.

Клубні лікарі вважають, що українець зможе зіграти лише 9 листопада в матчі проти "Хетафе" у чемпіонаті Іспанії.

Виктор Цыганков может уйти из Жироны
Віктор Циганков. Фото: УАФ

Також є велика ймовірність, що Віктор зіграє або в матчах збірної України в Лізі націй у листопаді, або у поєдинку Ла-Ліги з "Еспаньолом", який відбудеться 24 листопада.

Циганков цього сезону у восьми матчах забив один м’яч та зробив асист.

Нагадаємо, після двох наступних матчів головного тренера донецького "Шахтаря" Маріно Пушича можуть звільнити.

Артем Мілевський та Олександр Алієв готові помиритися. Про це вони розповіли на пресконференції.

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх здивувала українців незвичайною фотосесією.

травма футбол Збірна України з футболу Жирона Віктор Циганков

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