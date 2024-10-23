Анрі назвав гравця, який гідний здобути Золотий м'яч

Тьєррі Анрі в Саудівській Аравії. Фото: Reuters/Rula Rouhana

Колишній головний тренер молодіжної збірної Франції Тьєррі Анрі назвав футболіста, якому хотів би вручити "Золотий м'яч" цього року. Експерт оцінив шанси претендентів на відзнаку.

Анрі розповів, які гравці мали отримати цю нагороду в попередні роки, повідомляє CBS Sports.

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Вже 28 жовтня у Парижі відбудеться щорічна урочиста церемонія вручення головної індивідуальної нагороди у світі футболу. Вперше за довгий час на "Золотий м'яч" не претендують ні Ліонель Мессі, рекордсмен за кількістю номінацій на приз, ні Кріштіану Роналду.

Родрі після того, як отримав травму. Фото: Reuters/Molly Darlington

Лідер за версією Анрі

Головним претендентом на ЗМ-2024 є бразилець Вінісіус, який минулого сезону допоміг мадридському "Реалу" виграти чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів. Однак у Тьєррі Анрі інший фаворит.

Вінісіус Жуніор у поєдинку за "Реал". Фото: Reuters/Susana Vera

Відомий французький тренер хотів би, щоби нагороду отримав Родрі. Саме іспанець був лідером "Манчестер Сіті" та "червоної фурії", які перемогли в англійській Прем'єр-лізі та Євро-2024.

"Вболівальники не завжди пам'ятають про півзахисників, які допомагають блищати форвардам. Такими були Хаві та Іньєста, їхні традиції продовжує Родрі. Він дуже хороший гравець", — заявив Анрі.

Француз вважає, що Вінісіус також гідний боротися за "Золотий м'яч". Але при цьому Анрі нагадує, що бразилець ніяк не виявив себе на Кубку Америки.

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