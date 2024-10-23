Майк Тайсон назвав непереможного боксера сучасності

Майк Тайсон на вечірньому шоу. Фото: скриншот YouTube

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон назвав спортсмена, за кар'єрою якого пильно стежить. Ветеран зізнався, що завжди із задоволенням дивиться поєдинки цього бійця.

Тайсон вважає молодого американського боксера непереможним, повідомляє ES News.

Читайте також:

Легендарний боксер Майк Тайсон продовжує готуватися до виставкового бою проти блогера Джейка Пола. Ветеран збирається здобути перемогу у двох раундах. Під час підготовки до протистояння "Залізний Майк" в інтерв'ю розповів, якого боксера вважає найцікавішим бійцем сучасності.

Девід Бенавідес під час виходу на ринг. Фото: instagram.com/benavidez300/

Кого виділив Тайсон

Йдеться про 27-річного американця Девіда Бенавідеса, який переміг у всіх 29 поєдинках у своїй професійній кар'єрі. Майк Тайсон вважає, що ніхто не зуміє взяти гору над спортсменом на прізвисько "Червоний прапор".

"Бенавідес є ідеальним боксером. Він перетворюється на монстра на рингу. Ніхто з його суперників не зумів придумати, як зупинити Девіда. Мені подобається дивитися його бої", — заявив Тайсон.

Влітку 2024 року Девід Бенавідес переміг українця Олександра Гвоздика у битві за титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

Нагадаємо, Майк Тайсон розповів про свій план на бій із Джейком Полом.

Українець Олександр Усик кардинально змінив імідж напередодні реваншу з Тайсоном Ф'юрі.