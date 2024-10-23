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Майк Тайсон назвав боксера, якого неможливо перемогти

23 жовтня 2024 15:46
Станіслав Костюк - Редактор
Майк Тайсон назвав непереможного боксера сучасності
Майк Тайсон на вечірньому шоу. Фото: скриншот YouTube
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон назвав спортсмена, за кар'єрою якого пильно стежить. Ветеран зізнався, що завжди із задоволенням дивиться поєдинки цього бійця.

Тайсон вважає молодого американського боксера непереможним, повідомляє ES News.

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Легендарний боксер Майк Тайсон продовжує готуватися до виставкового бою проти блогера Джейка Пола. Ветеран збирається здобути перемогу у двох раундах. Під час підготовки до протистояння "Залізний Майк" в інтерв'ю розповів, якого боксера вважає найцікавішим бійцем сучасності.

Девід Бенавідес
Девід Бенавідес під час виходу на ринг. Фото: instagram.com/benavidez300/

Кого виділив Тайсон

Йдеться про 27-річного американця Девіда Бенавідеса, який переміг у всіх 29 поєдинках у своїй професійній кар'єрі. Майк Тайсон вважає, що ніхто не зуміє взяти гору над спортсменом на прізвисько "Червоний прапор".

"Бенавідес є ідеальним боксером. Він перетворюється на монстра на рингу. Ніхто з його суперників не зумів придумати, як зупинити Девіда. Мені подобається дивитися його бої", — заявив Тайсон.

Влітку 2024 року Девід Бенавідес переміг українця Олександра Гвоздика у битві за титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

Нагадаємо, Майк Тайсон розповів про свій план на бій із Джейком Полом.

Українець Олександр Усик кардинально змінив імідж напередодні реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

бокс спорт Джейк Пол Давід Бенавідез Майк Тайсон

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